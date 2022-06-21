勞資糾紛記恨6年！男恐嚇前雇主子女「放火燒全家」

台中市曹姓男子曾受僱劉姓雇主，曹在6年前曾因身體狀況欲請假，但連續10多天都未獲准，病倒才被劉帶去就醫，但劉未替他投保勞健保，影響權益，曹記恨至去年間，前往劉住處討醫藥費，但僅有劉的未成年子女在家，曹不滿猛按電鈴，還恐嚇「放火燒全家」，一審判拘役50天，得易科。

判決指出，曹姓男子（55歲）6年前受僱劉姓業者的餐廳，但曾因身體健康向劉告假，連續10多天都未獲劉同意，直至曹因上班上到臉色發白快昏倒，劉才趕緊帶曹到診所就醫，在診所建議下，前往醫院治療，不過因劉沒有幫曹保勞健保，雙方對此曾有勞資糾紛，還鬧上勞工局申請調解在案。

曹男因不滿後續劉姓業者未妥善處理，記恨在心，去年1月19日晚間10時許，曹開車前往劉姓業者烏日區的住處，不過當時劉姓夫妻都不在家，僅有未成年子女在家，曹按門鈴，要求與劉對話，索討醫藥費，但劉子女告知，父母不在家。

曹男因不滿在劉住家外苦等20多分鐘，除了猛按門鈴之外，還恐嚇當時在家的劉男子女「爸爸不下來，就放火把你們全家燒掉」，也以五字經辱罵劉男子女，劉子女害怕，打電話向劉告知此事。

劉男向警方提告恐嚇，另外曹男在前往劉住處時，在倒車過程也撞倒劉家門前盆栽，也被劉男提告毀損，但檢察官未起訴。

曹男向法官辯稱，當時街頭寒風刺骨，才會以按門鈴的方式，索討醫藥費，而且沒有說要放火燒劉家，只是用台語說「弄門進去」。