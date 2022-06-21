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騷擾前妻！跟騷法首起羈押案例 宜蘭張男恐嚇罪起訴

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

跟蹤騷擾防治法6月1日上路當天，宜蘭張姓男子不只用手機和Line狂叩前妻近300通電話、在其上班處所、住處盯梢，傳訊息「我要殺了你」等恐嚇文字，檢方聲押獲准，此為跟騷法施行首起羈押案例。檢方表示，張男涉犯刑法恐嚇罪嫌、跟騷法實行跟蹤騷擾行為罪嫌，為想像競合犯，依法從一重論以恐嚇罪，提起公訴。

張男為與蔡姓前妻復合，當天早上8點到晚上8點，瘋狂撥打行動電話超過240通、50多通Line電話，期間分別駕駛2車前往蔡女上班處所、住處，進行長時間盯梢、守候，強求她與自己見面，還發生丟擲玻璃飲料瓶的行為。

檢方指出，張男以用電話、電子通訊干擾蔡女，因無法與蔡女碰面，基於恐嚇危害安全的犯意，早上11點24分至晚間6點3分，用Line傳送訊息「你去死吧」、「逼我把事情鬧大」、「我快抓狂到受不了了」、「我要是沒有押走你，我跟你姓蔡」、「我不殺你我不甘心」、「我發誓我要是抓不到你我誓不為人」等恐嚇文字。

張男傳訊各種恐嚇文字，令蔡女心生畏懼，致生危害其安全，警方獲報到場逮人、移送地檢署。檢方表示，張男矢口否認犯行，然而事實經蔡女指證歷歷，且有警方書面告誡及通送達證書等證明，其犯嫌應可認定。

宜蘭地檢署表示，張男所為涉犯刑法第305條恐嚇罪嫌、跟騷法第18條第1項實行跟蹤騷擾行為罪嫌，張男為想像競合犯，依法從一重論以恐嚇罪，提起公訴。

跟騷法上路首起羈押案例，宜蘭張男遭檢方依恐嚇罪嫌，提起公訴。記者林佳彣／翻攝
跟騷法上路首起羈押案例，宜蘭張男遭檢方依恐嚇罪嫌，提起公訴。記者林佳彣／翻攝

恐嚇 跟蹤騷擾 跟騷法

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