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台義案後有樣學樣？小孩1歲、5歲也來求大法官 不受理

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

義大利籍商人和詹姓空姐爭奪8歲女兒親權，改定親權結果前，法院裁定應將女兒交給生父，女童寫信給蔡英文總統稱「我想留在台灣」。詹女聲請停止執行，憲法法庭上月認為最高法院的終局裁定未考量女童意見、最佳利益與慣居地，判違憲。結果，另一起親權事件也鬧上憲法法庭，這回憲法法庭認為子女才5歲、1歲，無法理解裁判，不受理。

台義案掀起軒然大波，法界更是雜音不斷，質疑這是「政治受理」「作秀受理」。當時憲法法庭審理台義時，除最高法院的裁定外，也將北院的裁定納入審查。

憲法法庭認為北院的裁定內容都沒有審酌女童意願，且裁定時女童當時已6、7歲大，應該要讓她有吐露意願的機會，北院的裁定明顯沒有判斷女童的最佳利益。

另外，女童先前在義大利住了約1年，在台灣至少住了3年多，住在台灣的時間遠比義國長，憲法法庭也認為台灣有可能是「新慣居地」，這方面也沒審酌。案件5月27日被判違憲後，廢棄、發回最高法院。

而本件聲請人以聲請法院調查證據，第一、二審法院拒絕調查，侵害未成年子女於酌定親權程序中，依憲法第22條保障的兒童最佳利益。聲請人再以沒有讓子女「於法庭內、外，以適當方式，曉諭裁判結果之影響，使其有表達意願或陳述意見之機會；必要時，得請兒童及少年心理或其他專業人士協助」為由，認為子女沒有表達意願的機會，侵害子女的「表意權」。

聲請人曾就新竹地方法院民事裁定提起抗告，去年10月因抗告無理由而遭駁回，聲請人提起再抗告，最高法院今年1月20日以再抗告不合法而駁回。

憲法法庭這回認為，這件案子裡的小孩分別才5歲和1歲，法院認為他們年紀過小，無法理解裁判結果對他們的影響，因此沒讓他們到法院表達意見，而聲請人爭執法院認事用法，難說已明確指摘確定終局裁定有何牴觸憲法之處，憲法法庭第五審查庭一致決裁定不受理。

憲法法庭。圖／聯合報系資料照
憲法法庭。圖／聯合報系資料照

義大利 裁判

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