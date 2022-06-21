快訊

《刺胳針》研究：Omicron引發新冠後遺症風險比Delta低！醫師提醒一件事

恩恩錄音檔曝光挨批官僚殺人 衛生局發聲明：勿惡意曲解

台灣考招淪四不像 看美國名校怎麼做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

50萬買凶殺夫 蠍婦重判無期 聽判急問「什麼意思？」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄56歲婦人杜瑞媛懷疑丈夫外遇，以50萬元代價找上23歲男子楊志清及余姓、王姓少年行凶殺夫，高雄地方法院一審依殺人罪，判杜女20年徒刑、楊男無期徒刑，今高雄高分院宣判，楊男維持原判，杜女加重改判無期徒刑，褫奪公權終身，杜女視訊聽判時，著急頻問「無期徒刑」是什麼意思？聽聞刑期加重才沉默。

判決指出，杜婦與曾男結婚多年，但杜不滿曾男有外遇並對她家暴，去年4月4日兩人再次爭吵，杜女萌生殺意；同日深夜11點，到高雄市楠梓區某民宅，向楊男、余姓、王姓少年吐露恨意，楊男見狀示意「可以幫忙處理」，還反問杜婦「老公有沒有保險？」

杜婦與楊男談到若曾男死亡，會有100萬元保險金，其中50萬可以做為事成之後的報酬，楊男接下委託後，和余姓、王姓少年談好分成，兩人動手各可拿到15萬，剩餘20萬則由楊男全包，約定19日下午動手，楊還恫嚇余姓少年「若曾男沒死，你就會死」，「因為他不死，保險金就發不下來，大家沒錢分」。

杜婦後來以「臭豆腐」當代號，帶兩名少年勘查曾男上班地點、路線後，拿出600元讓少年買刀，當天下午余姓、王姓少年趁曾男下班動手，曾頸部受創，傷重不治。楊男當晚10點確認曾男死亡後，載著余姓、王姓少年到台南海岸邊，丟棄作案凶刀及衣物，要求兩名少年別跟他聯絡。

檢警偵詢時，杜女冷靜將過錯推給兩名未成男少年，稱當時只是請他們「教訓」曾男，並未要求兩人幹掉曾男。楊男也否認涉案，還將責任推給余姓、王姓少年。

高雄地方法院審理時，合議庭根據2名少年的供詞，並調閱路口監視器畫面，確認杜婦與楊男等人曾討論保險金分成，也發現杜婦曾載著余姓少年勘查地形，因此認定杜、楊兩人涉及殺人。

一審考量杜婦受到家暴，並懷疑先生外遇，審酌一般人在家暴下容易產生情緒反應，無法保持理性，因此依殺人罪判20年，楊男則是因罪責全推給兩少年，重判無期徒刑，褫奪公權終身。

兩人不服上訴二審，高雄高分院今宣判，改依成年人與少年犯共同殺人罪，重判杜瑞媛無期徒刑，褫奪公權終身，在押的杜女視訊聽判，聽聞法官宣判「無期徒刑」，還著急詢問旁人「無期徒刑是什麼意思？」、「不是才20年嗎?」、「無期到底是什麼意思」，最後得知刑期改為加重，才陷入沉默。

至於楊男，殺人罪撤銷，改依成年人與少年犯共同殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。兩名少年則由少年及家事法院審理中。

杜姓婦人以５０萬元代價買凶殺夫，今被二審重判無期徒刑。本報資料照片
杜姓婦人以５０萬元代價買凶殺夫，今被二審重判無期徒刑。本報資料照片

殺人 保險 家暴

延伸閱讀

寄養孫討錢遭拒砍死阿嬤 新北地院判無期徒刑

外送宵夜性侵女網友 辯「是她穿睡衣開門主動獻身」重判4年

22刀刺死養育恩人帶染血大鈔去按摩 法院今判他無期

涉砍殺男牙醫致死 疑婚外情女子被依殺人罪起訴

相關新聞

要錢遭拒 22刀刺死恩人判無期

男子李盈達去年十月討錢不成，持水果刀猛刺養育他十六年的七十八歲楊姜姓婦人廿二刀致死，拿走十一萬二千元現金，先去色情按摩消...

女大生遭男友前任狠砸屋 事件曝光後兩女互告

該名輔仁大學女大生原PO表示，某日男友獨自在家時，他的前任女友跑來家中，以砸雞蛋和用她的化妝物品破壞她的私人東西。原PO稱，整起事件的爆發點在於她在社群上PO了一張與男友的合照，但男友疑似未向前女友「報備」，表示他已交新女友，且疑似還與前女友見面的情況下，讓該名前女友衝動下前往他們的住屋處砸屋並毀壞物品，讓原PO氣得提告。

騷擾前妻！跟騷法首起羈押案例 宜蘭張男恐嚇罪起訴

跟蹤騷擾防治法6月1日上路當天，宜蘭張姓男子不只用手機和Line狂叩前妻近300通電話、在其上班處所、住處盯梢，傳訊息「...

台義案後有樣學樣？小孩1歲、5歲也來求大法官 不受理

義大利籍商人和詹姓空姐爭奪8歲女兒親權，改定親權結果前，法院裁定應將女兒交給生父，女童寫信給蔡英文總統稱「我想留在台灣」...

50萬買凶殺夫 蠍婦重判無期 聽判急問「什麼意思？」

高雄56歲婦人杜瑞媛懷疑丈夫外遇，以50萬元代價找上23歲男子楊志清及余姓、王姓少年行凶殺夫，高雄地方法院一審依殺人罪，...

改裝車噪音擾人 南警4小時取締62件違規

台南市區近來常有改裝車在夜間出沒，噪音干擾民眾安寧生活，台南市警二分局等單位，昨晚在中西區協進國小前執行專案勤務，強力查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。