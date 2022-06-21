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改裝車噪音擾人 南警4小時取締62件違規

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市區近來常有改裝車在夜間出沒，噪音干擾民眾安寧生活，台南市警二分局等單位，昨晚在中西區協進國小前執行專案勤務，強力查處噪音車、改裝車違規情事，4個小時下來計攔檢車輛近百輛，舉發汽機車違規改裝62件。

警方說，違規情形，大部分是機車改裝頭燈，或是LED或HID未經檢驗，違反道交條例181-2，共55件為最多。

針對設改裝排氣管，如翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器、高音喇叭、擅自改裝車燈、無照駕駛等違規行為，警方結合環保、監理站聯合稽查，共舉發違反道路交通管理處罰條例第16、18 條改裝車輛60件、改装排氣管噪音車輛2件，並查獲酒後騎乘電動自行車涉嫌公共危險罪1件。

鑑於電動自行車擅自改裝後行駛速度動輒80、90公里以上，不僅自身安全堪慮更危及其他用路人的安全，市警二分局連續3天以多點守望方式攔檢稽查，已取締違規電動自行車12件，依道路交通管理處罰條例第12條開罰並沒入車輛，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

警方說，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw 檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，警方將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由監理站召回檢驗，以有效遏止改裝車輛擾寧情事。

改裝車噪音擾人，台南市警二分局等單位，昨晚在協進國小前取締62項違規。記者黃宣翰／翻攝
改裝車噪音擾人，台南市警二分局等單位，昨晚在協進國小前取締62項違規。記者黃宣翰／翻攝
改裝車噪音擾人，台南市警二分局等單位，昨晚在協進國小前取締62項違規。記者黃宣翰／翻攝
改裝車噪音擾人，台南市警二分局等單位，昨晚在協進國小前取締62項違規。記者黃宣翰／翻攝

噪音 電動自行車 台南

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