改裝車噪音擾人 南警4小時取締62件違規

該名輔仁大學女大生原PO表示，某日男友獨自在家時，他的前任女友跑來家中，以砸雞蛋和用她的化妝物品破壞她的私人東西。原PO稱，整起事件的爆發點在於她在社群上PO了一張與男友的合照，但男友疑似未向前女友「報備」，表示他已交新女友，且疑似還與前女友見面的情況下，讓該名前女友衝動下前往他們的住屋處砸屋並毀壞物品，讓原PO氣得提告。

2022-06-21 09:16