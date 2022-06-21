女大生遭男友前任狠砸屋 事件曝光後兩女互告

圖擷自 爆料公社二社

一名輔仁大學女學生在《爆料公社二社》上爆料，表示男友的前任女友在她不在家時，跑來與男友同住的住處狠砸，包括屋內的衣服、行李箱，及送給男友的物品都被蛋洗或被睫毛膏畫到無法使用，她氣得提告該名「前任女友」，但未料在事件曝光後，該名「前任女友」反提告她妨礙名譽罪，讓她對男友心寒，怒喊分手。

該名輔仁大學女大生原PO表示，某日男友獨自在家時，他的前任女友跑來家中，以砸雞蛋和用她的化妝物品破壞她的私人東西。原PO稱，整起事件的爆發點在於她在社群上PO了一張與男友的合照，但男友疑似未向前女友「報備」，表示他已交新女友，且疑似還與前女友見面的情況下，讓該名前女友衝動下前往他們的住屋處砸屋並毀壞物品，讓原PO氣得提告。

但事件曝光後，男友卻傳來前女友打算反提告他的LINE訊息，讓她更覺心寒難過。她在《爆料公社二社》二次發文，表明因為男友似乎還與前女友藕斷絲連，且整起事件似乎都沒打算幫她，她更稱，該名前女友砸屋時，男友都在場，但卻未阻止她狠砸原PO的私人物品，她在二度發文時已表明兩人已分手，並稱前女友就讀台大外文系。

女子在首度發文時稱，男友「袖手旁觀讓那個瘋子破壞我的東西，睫毛膏塗我的純白洋裝，然後折斷，臥蠶筆也到處畫，乳液直接倒在我的行李箱裡面，順便在裡面打顆蛋，這樣還不夠，拿睫毛膏再狂塗我的行李箱 完全擦不掉。喔對了！我的拖鞋還被丟到馬桶，撕爛我的衛生棉、濕紙巾！」除此之外，她送給男友的名牌香水也整瓶倒光，並砸爛在地上。

讓女子心寒的是，當她一個人去面對屋內慘況的一切時，男友居然跑去前女友家，「留我一個人清理整個地板跟牆壁還有我可憐的行李箱。聊了很久呢！女生說他一時情緒失控，因為男友跟我在一起後沒有跟前任說，前任以為還有機會。」

女子在首度發文後，男友並不覺得自己有做錯，問他為何當下未報警，男友卻直言：「不知道發生什麼事」，也表示對她被砸壞的東西私下會賠給他，讓她再度心寒，認為男友一直在保護前任女友，且事後發，該名前女友也未親自向她道歉。

更讓女子錯愕的是，男友事後用LINE傳訊，指自己已看到爆料文章，「關於妨礙名譽罪的部分目前已經在走法律程序。」並稱自己「結束的事情沒有處理好，才有後續這些事情發生，我知道你做事衝動，所以一直禮讓你。」也表示原PO用這樣的方式「去詆毀我和我朋友已經是我的底線」，也稱原PO「該長大了」。

網友對此紛紛留言，其實最該恨的應該是男友吧，「男生才是問題根源吧？」，這樣的行為不就等於是劈腿嗎，「會不會妳認為她是前女友，她認為妳是小三？」、「認清離開就恭喜你」、「放手吧！下一個會更好」。