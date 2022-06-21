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為開發土地！屏東百年「蔡家古厝」遭偷拆 主謀二審輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣里港鄉的百年三合院「蔡家古厝」，2018年被縣府定為暫定古蹟，但還沒完成登錄就遭陳姓子請來怪手拆毀廂房建築，只剩下中間廳房還留存，陳女一審被屏東地院依文資法判刑1年，高雄高分院考量陳女認罪，改判6月得易科罰金，另併科罰金100萬元。

判決指出，一百多年前，蔡家主人蔡糞因懷念祖先，仿照大陸河南老家興建蔡家古厝，光緒29年興建、32年完工（西元1903年到1906年），所有建材全來自大陸。後人共同持有，約30人，產權複雜，陳姓女子從2008年起，陸續購得蔡家古厝部分產權。

後來陳女訴請蔡家後代拆除地上古厝，返還該筆土地。蔡家後代為此以「里港蔡家古厝」向屏東縣府申請提報古蹟指定，縣府2018年8月現勘，同年10月召開審議會議列為暫定古蹟，依文資法規定不得拆除，法院判陳女敗訴。

陳女不滿取得的土地都無法使用，找來黃姓男子等人，在2018年12月31日凌晨3時許，雇請怪手毀損蔡家古厝。後來涉嫌拆除古厝的黃姓、陳姓犯嫌，不滿要被判刑入監，上訴後供出幕後是受陳女指使，拆除古厝，還造成古厝旁4家鐵皮店面受損，攤位、鍋具都報廢不能使用。

檢警調查後，依文資法、毀壞他人建物等罪，將陳女起訴，屏東地院合議庭審理認為，陳姓女子僅因蔡家子孫將蔡家古厝申請指定古蹟，導致她提告拆屋還地案敗訴，犯案後還以被害人自居，試圖混淆偵查方向，且否認犯案，判處陳女違反文資法、毀壞他人建物，處有期徒刑1年。

陳女不服上訴，高雄高分院審理時，陳女認罪，且事後與承租蔡家古厝的攤商陸續和解，未和解部分也願支付一定數額的賠償，最後改判6月徒刑，得易科罰金，另併科罰金100萬元，罰金如易服勞役，按罰金總額與1年日數比例折算。

屏東里港的蔡家古厝原本是三合院式建築，目前大門口鐵皮增建及東西廂房都遭怪手損毀。本報資料照片
屏東里港的蔡家古厝原本是三合院式建築，目前大門口鐵皮增建及東西廂房都遭怪手損毀。本報資料照片

屏東縣 文資法 古蹟

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