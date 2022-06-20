以一般口罩混充醫用口罩販賣 被依違反藥事法起訴

在某醫療器材公司任職的程姓女子，2020年涉嫌將該公司自大陸進口的一般口罩謊稱為醫用口罩，提出衛服部合格檢驗證書作掩飾，販賣口罩圖利近21萬元，被檢舉查獲；嘉義地檢署依違反藥事法起訴，並將對公司科以罰金。

起訴書表示，程女於2018年起受雇台北市士林區某醫療器材公司擔任電話行銷人員，負責行銷醫療器材、衛生耗材；2020年明知該公司販售自大陸進口的兒童立體花紋口罩並非醫用口罩，因覬覦新冠肺炎疫情期間，口罩需求增加隨之而來的龐大利益，意圖為公司不法所有，基於詐欺及冒用他人藥物標籤的犯意，涉嫌向嘉義縣朴子市某企業公司謊稱口罩為醫用口罩，並以其他經衛福部醫療器材許可證作掩飾，令該企業公司陷於錯誤，以每片6元代價，共購入3萬4900個口罩，總計20萬9400元，再轉賣下游藥局，有民眾在藥局購買後查覺有異，向嘉義縣衛生局檢舉，經嘉義縣調查站查獲送辦。

程女否認詐欺及違反藥事法犯行，辯稱有向企業公司的業務說明這批口罩是陸製、非醫用的，她傳許可證的照片是要表示公司有取得醫用口罩的證明，也有在電話中跟業務說明本件許可證不是這批口罩的。