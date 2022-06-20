放大絕！欠稅3百萬竟暗槓50萬 執行官一招讓他吐錢

屏東市一名男子滯欠740多萬元綜合所得稅，國稅局移送法務部行政執行署屏東分署執行17年追回340多萬元。男子未償完欠稅，3年前領到一筆50萬元保險金竟想暗槓，佯稱債主到家堵人，百般推托就是不清償，屏東分署最後放大絕，由執行人員持拘票強制拘提，總算讓他把脫產的50萬元乖乖繳回。

屏東分署表示，該名男子因滯欠綜合所得稅，2015年起執行其名下存款、股票等財產，並持續扣押每月收入3分之1，已徵起約340萬餘元。

雖然案件正常扣薪，但執行官發現，該名男子2019年領到一筆50萬元保險金，保險公司開立支票以代支付，男子錢到手卻未清償欠稅。通知他說明保險金流向，男子先推稱債主到家門口堵人，因態度凶惡非常驚恐已把錢給債主。但執行官早掌握支票是由一名女子提兌，男子又改口記不得細節，誇張的是，女子後來又稱，50萬元是幫傭報酬。

屏東分署多次通知男子提出清償計畫，但欠稅男屢屢用沒空、要上班等理由推托。執行官最後向屏東地院聲請拘提裁准，囑託高雄分署執行人員持拘票強制拘提，才把欠稅男解送回屏東。執行官訊問他為何把50萬票款讓女性友人領走，男子又改口稱，是為了請她代辦後事。