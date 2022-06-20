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寄養孫討錢遭拒砍死阿嬤 新北地院判無期徒刑

中央社／ 新北20日電

李姓男子向照顧他長大的楊姓阿嬤討錢被拒後，持刀猛刺阿嬤20多刀致死。新北地方法院今天審結，依強盜殺人罪判處李男無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

判決書指出，李男自6個月大起，就由他的外婆委託鄰居楊姓婦人代為照顧；楊姓阿嬤與李男同住，並照顧扶養他至16歲，楊姓阿嬤的兒子還安排李男一同工作維生。

李男因缺錢花用，民國110年10月21日先購買1支水果刀，再前往楊姓阿嬤住處，當索討金錢遭拒後，李男持刀朝阿嬤胸部及頭部、背部猛刺20多刀致死。李男犯案後，取走現金新台幣11萬2000元逃逸。

新北地院今天審結，審酌被告與被害人雖非血親關係，但被害人仍待被告如親孫，被告竟僅因需錢花用，即逕犯強盜殺人，依強盜殺人罪判處李男無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

阿嬤 強盜 殺人

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