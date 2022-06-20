跟騷法上路 雲林受理6件函送1男1女

跟蹤騷擾防制法1日施行後，雲林縣警察局至今已受理6件，除了通訊騷擾外，另有前夫潛入前妻臥室裝設針孔攝影機、女子尾隨愛慕的女被害人返家，警方依法函送1男1女，其餘偵辦中。

根據雲林縣警察局婦幼隊統計，至今天中午12時止，雲林縣警察局受理6件跟騷法案件，西螺和北港警分局各2件，斗六和斗南分局各1件；通訊騷擾有4件居多，監視觀察和尾隨次之。

雲林縣警察局婦幼警察隊長吳憲政今天告訴中央社記者，有對離婚夫妻同住在一個屋簷下，但前夫趁機潛入前妻的房間內裝設針孔攝影機被發現，除了違反跟騷法，另涉犯妨害秘密罪。

另外有名女子與女被害人曾為同事關係，女子向女被害人表達愛慕之意被拒，女子多次到女被害人的工作地點等待，並騎機車尾隨女被害人返家，令女被害人感到恐懼並且嚴重影響到生活，因而向警方報案。

吳憲政提到，跟蹤騷擾罪屬告訴乃論，警方目前受理6件，開出6張告誡書，其中2件函送法辦，另外4件偵辦中。

雲縣警方呼籲被害人要勇於報案，捍衛自身權益，並採取下列自我保護措施：「冷靜應對尋求協助」、「蒐集相關證據記錄過程」、「提升自我防衛意識」、「避免正面接觸」；警方絕對嚴正執法，防制性別暴力。

立法院去年11月三讀通過跟騷法，經總統蔡英文簽署後於今年6月正式施行，法令明訂8種行為樣態，包括監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資；透過他人、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法等，違者可處5年以下有期徒刑。