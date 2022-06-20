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惡房東張淑晶法庭上罵哥哥「假孝子」 妨害名譽罪起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

因屢屢坑殺房客出名的惡房東張淑晶，不只愛跟房客打官司，先前她因為父母撫養爭議對親哥哥張振盛提告，同年8月間至法院開庭時，張淑晶當庭連罵哥哥「假孝子」、「無恥」共13次，庭訊後其兄立刻對她提告。台北地檢署20日偵結，將張女依妨害名譽罪嫌起訴。

張淑晶因持假租約欺騙負責點交房屋的法院人員，涉犯偽造文書判刑8個月定讞，去年10月已入監服刑。但她自2014年起，以不實廣告出租房屋，待房客發現屋況與廣告差很大欲退租，便刁難並控告房客或家屬侵占鑰匙、毀損家具等，此部分誣告罪亦被判刑5年6月定讞。最高法院今年5月另對於她誣告70多名房客及連帶保證人部分，也判刑8年6月定讞。

張淑晶多年前認為哥哥張振盛未盡到扶養父母的責任，很多照養雙親的費用都由她支出，於是提起民事訴訟請求哥哥返還代墊扶養費，法院後來判決張振盛應給付16萬餘元給妹妹。後來張振盛提起債務人異議之訴，去年8月26日在台北地院開庭時，雙方法庭相見，張淑晶竟當庭痛罵哥哥「假孝子」、「無恥」，張男認為名譽受辱於是提告。

張淑晶到案後供稱，自己跟哥哥間的官司太多，她不記得到底有沒有說過這些話，但就算有也有前因後果，不該斷章取義，但檢察官調閱當時開庭錄音，清楚錄下張女飆罵哥哥9次「假孝子」、4次「無恥」，因此將她依法起訴。

惡房東張淑晶（右二）因在法庭上罵哥哥「假孝子」、「無恥」，遭北檢依妨害名譽罪起訴。圖／聯合報系資料照
惡房東張淑晶（右二）因在法庭上罵哥哥「假孝子」、「無恥」，遭北檢依妨害名譽罪起訴。圖／聯合報系資料照

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