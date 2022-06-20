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22刀刺死養育恩人帶染血大鈔去按摩 法院今判他無期

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市男子李盈達去年10月討錢不成，以水果刀猛刺養育他16年的楊江姓老婦致死，新北地院今天一審宣判，依強盜殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

21歲男子李盈達討錢不成，去年10月21日以水果刀猛刺養育他16年多的楊江姓老婦致死，新北檢警相驗老婦至少身中22刀，顯見手段相當殘忍，犯案後還把搶來的錢拿去色情按摩花用，新北地檢署認為李男涉犯強盜殺人重罪，且有逃亡串滅證之虞，去年10月23訊後聲請羈押，法院裁定羈押不禁見。

78歲死者楊江姓婦人身上至少有22處刀傷，包括頭部3處、背部17處與胸前2處，死因為傷重失血過多；李盈達落網後坦承犯行，還說花掉的錢拿去按摩、搭計程車與儲值線上遊戲，問答神色從容，彷彿犯案只是看場電影，狠心程度令警方都搖頭。

李盈達出生時父親通緝生死未卜、母親患上精神疾病，李男祖母無法養育，託付給原是鄰居的死者擔任保母，死者不捨李男沒人照顧，便帶回家中同住、視如己出，未料李男高中學壞，最後只好把李男送回家，由舅舅撫養。

死者家屬說，李盈達舅舅因姪子常偷東西而將大門換鎖，還鬧到夫妻失和差點離婚，最後無法忍受只好把李男趕走，淪落公園流浪，最近才跑回來找死者求助，死者心軟常私下給李男金援，還讓小兒子帶李男到自家塑膠工廠上班。

由於李盈達每次都經死者同意從包包中直接拿錢，養成想要就拿的習慣，去年10月20日因工廠要發工程款，死者小兒子領取36萬現金，李男疑因此起歹念，隔天上班就到死者家中討錢，途中還先買好水果刀。

李盈達向死者要錢遭拒後，拿水果刀向死者正面刺殺，死者躺下掙扎，李男唯恐死者爬起來阻止他拿錢，又持刀朝死者背後猛刺，直至完全不動為止，犯後從死者背包內翻出10萬2000元現金，以外套包裹後冷靜離開。

李盈達行凶後，回到住所丟棄凶刀血衣後，還搭計程車到台北市半套店，豪撒1萬元享受3小時色情按摩，接著包車下花蓮，藏匿在不知情的網友家，最後因外出買消夜被捕，警方並在其身上搜出染有血跡的8萬餘元現金。

新北地院認為李男行凶手法太過殘忍，今天下午2時許依強盜殺人罪判處無期徒刑，且褫奪公權終身，仍可上訴。

男子李盈達去年10月討錢不成，以水果刀猛刺養育他16年的楊江姓老婦致死，新北地院今一審依強盜殺人罪，判處無期徒刑。圖／聯合報系資料照
男子李盈達去年10月討錢不成，以水果刀猛刺養育他16年的楊江姓老婦致死，新北地院今一審依強盜殺人罪，判處無期徒刑。圖／聯合報系資料照

強盜 殺人

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