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前車之鑑！林義傑扮「著作權蟑螂」 下場可能是這樣

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

業者陳羅崇、郭玉鳳、翁世達不是律師卻承攬得利、華映、海樂、車庫等影視公司取締盜版業務，下載軟體BT引誘網友下載，再搜尋IP提告侵權，被控違反律師法、挑唆包攬訴訟罪，台北地院審理，今天部分宣判。

其中，郭玉鳳認罪，被判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，命繳公庫25萬元；翁世達認罪，獲判有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，命繳公庫7萬元；陳羅崇不認罪，由法官繼續開庭審理。

超馬好手林義傑(改名林瀚駩)，成立真相智慧財產公司疑扮「著作權蟑螂」，形式上打擊非法，私下卻套取和解金或者攬訟；檢警本月8日搜索、約談林義傑，諭令林20萬元交保，林喊冤，案件偵辦中。

林義傑涉案案情與「陳羅崇等案」犯罪事實不同，但手段如出一轍，且檢警都以相同法條治罪，未來如成立犯罪，2案法官科刑、論罪、量刑方法應很接近。

前案台北地檢署追緝一起著作權案時，意外發現「著作權蟑螂」犯罪；檢方指控，陳羅崇2013年開始承攬得利公司取締盜版業務，並以得利名義提告，約定在和解金中可抽取35至45%金額套利。

陳利用下載軟體BT上傳有版權的影片，網友下載同時上傳，陳即重整速率，讓網友順利重製，再將IP使用者的資料提供給得利等公司，陳羅崇自2014至2019年分得不法利益約355萬元。

檢方查知，陳羅崇也找華映公司洽談，並自華映取得304萬元和解金，還固定領取華映3萬多元的月薪。

此外，海樂影視前員工郭玉鳳取締海樂、車庫公司網路侵權影片，也由公司名義向檢警提告，不過，郭女不諳網路，尋求友人翁世達協助，檢方調查，郭玉鳳因此自海樂取得291萬元報酬、自車庫取得271萬元報酬，翁世達自立門戶，也不法獲利21萬多元。

檢方偵辦認為，陳羅崇等人違法布餌、蒐證、提告，且不用蒐證成本，在電腦上輕易取得網友IP，依IP位置利用公權力特定被告，再挑唆、包攬訴訟，妨害司法秩序，將3人依律師法、刑法挑唆包攬訴訟罪起訴。

超馬好手林義傑(改名林瀚駩)，成立真相智慧財產公司疑扮「著作權蟑螂」，形式上打擊非法，私下卻套取和解金或者攬訟，檢警本月8日搜索。 圖／聯合報系資料照
超馬好手林義傑(改名林瀚駩)，成立真相智慧財產公司疑扮「著作權蟑螂」，形式上打擊非法，私下卻套取和解金或者攬訟，檢警本月8日搜索。 圖／聯合報系資料照

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