到紫南宮拜拜順手偷錢母 後悔交還仍被判關4個月

雲林一名林姓男子今年元月到南投竹山紫南宮拜拜，見廟內借還金人潮眾多，廟方人員忙碌，竟逕入辦公室拿走1袋錢母對幣、套幣及項鍊，事後心有不安託友人交予警方，但涉及竊盜罪仍遭送辦，南投地院近期判處林男4個月有期徒刑。

據了解，這名35歲林男今年元月搭友人的車從雲林到紫南宮拜拜，因當時正值過年除夕前，借還金人潮洶湧，廟內人員相當忙碌，林見辦公室沒人，逕自進入並順手拿早裝有金銀錢母各10枚、精裝錢母套幣10組及琉璃項鍊5條的紙袋。

林男得手後，若無其事地交給朋友，並放在友人車上，後因心有不安，便商請友人將金銀錢母各7枚、套幣8組及琉璃項鍊3條交予竹山警方，未料廟方在失竊當天就報警，且還少2組套幣、2條項鍊和金銀錢母各3枚，仍遭檢警依法送辦。

判決書指出，林男意圖為自己不法所有，基於竊盜犯意動手偷取紫南宮錢母及項鍊，犯後遭傳喚到案，對其犯行坦承不諱，因涉及普通竊盜罪嫌，且犯罪事實及證據明確，檢察官聲請簡易判決，近期簡易判決有期徒刑4個月，得易科罰金。