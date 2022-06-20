高雄婦人涼亭休息險遭街友性侵 審理期病逝 死都未原諒

高雄涂姓男子前年7月下午在小港區一處公園涼亭，企圖性侵一名不認識的婦人，所幸附近剛好有路人經過，才及時制止，婦人送醫後下體有撕裂傷，但她在法院審理期間病逝，生前都未原諒涂男，雄院法官依強制性交未遂罪，判涂1年8月徒刑。可上訴。

判決指出，涂男與該名婦人並不認識，前年7月31日下午1時許，涂男到該處涼亭後，看到婦人也在裡面飲酒，竟突然性起，將婦人強壓在涼亭地板，脫掉婦人短褲、內褲後，企圖性侵。

婦人遭壓住後極力反抗，剛好附近有其他路人經過，聽到婦人呼救聲後到涼亭搭救，涂男見有其他人靠近，匆忙穿上褲子逃離，事後婦人到醫院驗傷，雙側手肘、膝蓋多處擦挫傷，下體也有撕裂傷，警方順利逮到涉案的涂男，檢方調查後，依強制性交未遂罪，將涂男起訴。

雄院審理時，涂的辯護律師稱涂領有身障手冊，流落街頭成為街友，處境堪憐，案發當時是酒後一時衝動，也坦承性侵未遂，向法官尋求減刑。

但法院審理期間，婦人還未等到正義到來，就在今年4月病歿，法官認為，婦人所受傷害至逝世前，未曾表示寬恕或不追究之意，難認涂有何顯可憫恕之處。