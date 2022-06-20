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彰化二惡煞暴打女子 4歲女兒緊抓母親 一起被毆
彰化縣洪姓男子與楊姓男子因懷疑柯姓女子檢舉他們吸毒，竟當街押走柯女和其4歲女兒，還當著小孩面前掌摑柯女、抓起柯女的頭髮暴打頭部，甚至波及小孩，造成柯的女兒頭部也挫傷，彰化地方法院依傷害等罪將兩人各判刑6月。
判決書指出，洪男與楊男今年2月某日晚間在路上遇到柯女帶著女兒張姓女童，兩人因懷疑柯女檢舉他們吸毒，即當著4歲張童面前抓起柯女頭髮，狂毆柯女的頭，造成柯女頭部挫傷、口內頰黏膜擦傷、雙手擦傷。
兩人不顧4歲張童害怕，在打柯女時，由於女童緊黏著媽媽，也被打到，造成張童頭部也挫傷，兩人並對柯女恐嚇說「你要我押你上車，還是自己走上車」，柯女母女只得上車，兩人還對柯女說，要把她們載到空曠海邊，隨即載往伸港鄉、和美鎮等地。
兩人後來發現柯女母親已報警，洪男即先下車，再由楊男繼續將柯女母女載往埔鹽鄉、溪湖鎮等地，剝奪柯女母女行動自由，直到隔天凌晨2點多，警方在溪湖鎮大公路與福安路口查獲楊男駕駛的車，救了柯女母女。
判決指出，洪男與楊男不思以正途解決糾紛，竟以傷害及剝奪他人行動自由的行為，造成柯姓母女心理極大驚恐，因此依傷害罪及共同故意對兒童犯剝奪他人行動自由罪將兩人判刑6月。
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