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6千元包防水工程 臨時工沒防護踩空摔重傷 雇主判關
林姓男子以6000元價格，承包4樓透天厝鐵皮屋頂修繕工程，所雇許姓女臨時工不慎踩破採光罩，從屋頂摔到4樓地板，頭部重傷，治療後意識、肢體到今仍有障礙，高雄地方法院認為林男沒做好防護，依過失重傷害罪，判他7月徒刑，林男需入監服刑。可上訴。
判決指出，林男前年8月連工帶料，承包高雄某間4樓高透天厝的屋頂工程，去年9月初，林男以每日1000元請許女幫忙，但當月6日，兩人上鐵皮屋頂施工時，許女踩踏的塑膠採光板突然破裂，整個人從屋頂重摔至4樓地板。
許女頭部先著地，當場昏迷，送醫後有枕骨骨折、左側硬腦膜下血腫、右側小腦出血、水腦症等傷害，治療一陣子出院後，截至目前仍有認知意識不清，及雙側肢體障礙等問題，生活需要別人照護，仍無法完全自理。
許女丈夫認為，林男施工時沒有依照規定，設有安全措施，害他妻子重摔落地，提告林男過失傷害，但林男偵查時竟否認雇用許女，檢方綜合相關事證，認為林是雇主，卻未在屋頂規畫安全通道，造成許女墜落，依過失重傷害罪將他起訴。
高雄地方法院審理時，林男改口有雇用許女，仍堅稱沒有叫許女上到屋頂工作，但法官根據黃姓屋主證詞、勞工局訪談紀錄等，發現林當時曾叫許女協助拿工具上屋頂，且林也向許的家屬坦承兩人當時正在屋頂工作，不採信他的說法。
法官認為，林男雇用許女工作，卻沒做好安全措施導致許女重傷，到現在還未跟許女家屬談和解，依過失重傷害罪，判林男7月徒刑，林得入監。許女家屬另對林男提刑事附帶民事求償，未來林恐面臨高額民事賠償。
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