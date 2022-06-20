6千元包防水工程 臨時工沒防護踩空摔重傷 雇主判關

林姓男子以6000元價格，承包4樓透天厝鐵皮屋頂修繕工程，所雇許姓女臨時工不慎踩破採光罩，從屋頂摔到4樓地板，頭部重傷，治療後意識、肢體到今仍有障礙，高雄地方法院認為林男沒做好防護，依過失重傷害罪，判他7月徒刑，林男需入監服刑。可上訴。

判決指出，林男前年8月連工帶料，承包高雄某間4樓高透天厝的屋頂工程，去年9月初，林男以每日1000元請許女幫忙，但當月6日，兩人上鐵皮屋頂施工時，許女踩踏的塑膠採光板突然破裂，整個人從屋頂重摔至4樓地板。

許女頭部先著地，當場昏迷，送醫後有枕骨骨折、左側硬腦膜下血腫、右側小腦出血、水腦症等傷害，治療一陣子出院後，截至目前仍有認知意識不清，及雙側肢體障礙等問題，生活需要別人照護，仍無法完全自理。

許女丈夫認為，林男施工時沒有依照規定，設有安全措施，害他妻子重摔落地，提告林男過失傷害，但林男偵查時竟否認雇用許女，檢方綜合相關事證，認為林是雇主，卻未在屋頂規畫安全通道，造成許女墜落，依過失重傷害罪將他起訴。

高雄地方法院審理時，林男改口有雇用許女，仍堅稱沒有叫許女上到屋頂工作，但法官根據黃姓屋主證詞、勞工局訪談紀錄等，發現林當時曾叫許女協助拿工具上屋頂，且林也向許的家屬坦承兩人當時正在屋頂工作，不採信他的說法。