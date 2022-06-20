倍潔雅衛生紙高層集體詐領獎金 14人背信、詐欺起訴

衛生紙品牌「倍潔雅」的生產商金盛世紙業公司前總經理等高層主管，涉嫌集體賤賣原紙、詐領公司獎金，並製造不實交易、虛灌公司3.5億元營收。台北地檢署今依背信、詐欺、偽造文書、違反商業會計法等罪嫌起訴14人。

金盛世紙業是印尼亞洲漿紙有限公司百分之百持股的子公司，隸屬於全球前10大紙業集團印尼金光集團。而金光集團自2012年起規定，禁止金盛世在台販售原紙，只能販售衛生紙等完工產品。

由於金盛世名下「倍潔雅」、「唯潔雅」、「緻柔」、「優活」等品牌在台銷售不佳，總經理黃國泉等人為拉高業績，自2012年至2018年間，涉嫌違反母公司規定，將原紙直接低價賣給13間代工廠，再由代工廠製作衛生紙販售或送回金盛世倉庫，再偽造不實的交易訂單，將出售原紙收入6.1億元虛灌為9.6億元。

同時，黃國泉等人另以不實促銷活動，沖銷無法回收的應收帳款，金額總計2.1億餘元，眾人並藉此詐得業績獎金合計245萬餘元約68萬多元。

另外，供應鏈部門經理蘇文菁、業務部經理黃弘仁兩人涉嫌違反公司競業禁止和保密條款，以黃兄名義在宜蘭礁溪開設菁弘國際，讓金盛世合作的代工廠為菁弘代工，推出3款自有品牌衛生紙販售，還利用與金盛世合作的物流公司協助菁弘出貨，造成金盛世1億530餘萬元損失。