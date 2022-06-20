移工改裝電動自行車橫行 台南警連3天取締58件沒收11輛

許多外籍移工認為電動自行車沒車牌、不易被取締，經常改裝後超速、闖紅燈甚至酒駕引來民怨；台南永康警分局執行取締違規專案，過去3天共查獲戴安全帽34件、闖紅燈7件、酒後駕車5件、未依標誌、標線行駛1件，沒收未經審驗合格車11部，呼籲不要違法。

警方表示，立法院最近修法將「電動自行車」名稱修正為「微型電動二輪車」，警方查獲一些移工因有汽修護背景，來台後在「蝦皮網站」購買零組件改裝車，供稱不知已違法；這次專案除針對永康工業區及崑山市場等移工改裝車出沒地點加強取締，將勸導約制機車維修業者改裝電動車。

永康分局交通組長葉敏旭說，電動自行車屬慢車，按規定最大行駛時速要在25公里以下，但常見許多經改裝的車輛在路上飆速更勝機車，目前違規樣態主要為未依規定戴安全帽、闖紅燈、酒後駕車及未依標誌、標線行駛等，但如果無未經審驗合格黏貼合格標章，可依道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛」，沒入車輛。