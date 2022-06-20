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台南莽男持空氣槍到診所恐嚇還摔甲苯瓶 被判刑8月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

41歲謝姓男子藉口女兒出生日期記載有誤，在網路上留言涉嫌恐嚇某診所醫護人員，未獲回應後，持空氣槍至診所恫嚇保全人員，並將裝有甲苯玻璃瓶摔破致甲苯四溢。台南地院依謝違反恐嚇危害安全罪及恐嚇公眾罪，判處徒刑8月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，謝的前女友劉女於2019年10月間，在台南市某診所生下1女，謝自認為診所填載出生日期有誤，據此向開診所索賠，並因此糾紛而心生不滿，去年8月14日、去年8月22日，先後留言:「如果你們要靠沒用的政府，我只能告訴你，死路一條」、「明天沒有拿到賠償金我就放火燒了診所。」

謝未獲診所回應後，去年8月23日下午4點27分，在向診所吳姓保全表明欲找李醫師未果後，先在該診所外騎樓，打開其隨身側背包，向吳展示其側背包內空氣手槍1支及裝有甲苯玻璃瓶1瓶，因吳仍未積極為謝聯繫李醫師，謝於同日下午4點30分，走入診所大廳。

謝大聲高喊「還要我等多久」，並將甲苯玻璃瓶1瓶往大聽出入口處地板用力丟砸，玻璃瓶因而碎裂甲苯四溢，甲苯氣味散發至整個大廳，致生危害於公眾安全後走出診所，並駕車逃逸。醫護人員報警，為警循線於同日晚上6點多在謝住處，將謝拘提到案法辦起訴。

謝的辯護律師辯稱，案發時謝因與前女友的糾葛而心理受創，常有幻想而無法分辨現實，王姓證人表示，他沒有病識感，會不斷留言莫名其妙的訊息等語即明，應適用刑法第19條。

法官根據醫院司法精神鑑定報告書，謝雖疑似有「酒精使用障礙症」，但其為此案行為時，無酒精使用障礙症所致相關精神疾病影響，即謝行為時，沒有任何精神障礙或心智缺陷存在，精神狀態屬於正常。謝並不符合刑法第19條第1項或第2項之規定。

41歲謝姓男子恐嚇診所醫護人員，還持空氣槍、甲苯至診所恫嚇保全人員，被判處徒刑8月，得易科罰金。圖／本報資料照片
41歲謝姓男子恐嚇診所醫護人員，還持空氣槍、甲苯至診所恫嚇保全人員，被判處徒刑8月，得易科罰金。圖／本報資料照片

恐嚇 醫護人員 台南

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