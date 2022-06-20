涉嫌假賣衛生紙詐獎金 知名紙業前總經理遭訴

位在竹北市的一處豪宅大樓，九樓某戶裝了四台分離式冷氣，其中兩部室外機裝在雨遮上，被社區管委會一狀告上法院，住戶認為，雨遮算是自己專有部分，為何不能裝冷氣，批評其他住戶也這樣裝，為何只告他，若依規定安裝，室外機會被油煙弄壞，法官在判決書中數落被告，同房型有20多戶，只有你有這些意見，判決九樓戶敗訴，要把違規安裝的室外機拆除，繳10萬元給管委會。

2022-06-20 11:30