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涉嫌假賣衛生紙詐獎金 知名紙業前總經理遭訴

中央社／ 台北20日電

全球知名紙業公司在台子公司黃姓前總經理等人，涉嫌製作不實訂單，詐取業績獎金新台幣246萬餘元，台北地檢署今天偵查終結，依詐欺、違反商業會計法等罪起訴黃男等14人。

檢調調查，印尼知名紙業集團於民國101年間訂定禁賣原紙策略，要求在台灣的子公司只能在委託代工廠製作衛生紙時提供原紙作為原料，並以原紙重量作為獎金標準，但不得單純販售原紙。

檢調查出，黃男及林姓、蘇姓、任姓主管，為詐取業績獎金，涉嫌與13家代工廠合謀，佯裝代工廠欲代工生產衛生紙後買回，藉不實的衛生紙訂單取得原紙，營造代工廠向台灣子公司訂購衛生紙假象。

檢調發現，事實上代工廠並未代工，只是為了低價取得原紙，任男等人再以不實銷貨折讓及代工費進行沖銷，造成台灣子公司9401萬餘元損失。黃男等4人則獲取246萬餘元獎金。

另外，蘇男與公司電商通路黃姓主管涉嫌違反與公司簽訂的保密等協議，私下以黃姓主管胞兄名義成立公司卻使用原公司及代工廠資源，因此獲利1億餘元，黃姓主管及蘇男均賺取分紅226萬餘元。

台北地檢署今天偵查終結，依詐欺、偽造文書、背信、違反商業會計法等罪起訴黃男、蘇男、任男、林男等14人，並請法官沒收犯罪所得。

衛生紙 詐欺 電商

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