三民書局創辦人兒告母私領千萬元 二審判免還
三民書局創辦人劉振強逝世，次子接手公司後，認為莊姓母親明知她名下帳戶1464萬餘元為公司調度使用，卻提領一空，訴請還錢。二審認為無法證明帳戶為借名登記，判莊母免還。
三民書局股份有限公司於106年2月初證實，創辦人劉振強在106年農曆年前過世，享壽86歲。劉振強向來行事低調，家屬遵照遺願不辦公祭。
劉振強次子、現任三民書局負責人提告，指母親涉嫌偽造文書進而侵占公司款項新台幣1464萬餘元，刑事部分，檢方審酌罪證不足，本件應為遺產民事糾紛，處分不起訴。
後來，負責人以三民書局公司等名義提起民事訴訟，主張母親明知她名下帳戶為借名登記，帳戶裡的1464萬餘元為公司調度使用，卻提領一空，訴請賠償還錢。
一審駁回原告之訴，判母親免還。公司提起上訴，二審由台灣高等法院審理，二審日前駁回上訴，仍判母親免還，還可上訴。
二審指出，公司未能舉證證明此帳戶為借名登記，母親領走帳戶內的1464萬餘元，不構成侵害公司財產，因此仍判母親免還。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言