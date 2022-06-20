快訊

高中生10萬字血淚自白 學習歷程讓孩子壓力爆棚

登山商業團如何管理？專家：這個「草案」問題還很多

男童染疫後手腳指甲全變白家長嚇壞 醫師：長新冠症狀

三民書局創辦人兒告母私領千萬元 二審判免還

中央社／ 台北20日電

三民書局創辦人劉振強逝世，次子接手公司後，認為莊姓母親明知她名下帳戶1464萬餘元為公司調度使用，卻提領一空，訴請還錢。二審認為無法證明帳戶為借名登記，判莊母免還。

三民書局股份有限公司於106年2月初證實，創辦人劉振強在106年農曆年前過世，享壽86歲。劉振強向來行事低調，家屬遵照遺願不辦公祭。

劉振強次子、現任三民書局負責人提告，指母親涉嫌偽造文書進而侵占公司款項新台幣1464萬餘元，刑事部分，檢方審酌罪證不足，本件應為遺產民事糾紛，處分不起訴。

後來，負責人以三民書局公司等名義提起民事訴訟，主張母親明知她名下帳戶為借名登記，帳戶裡的1464萬餘元為公司調度使用，卻提領一空，訴請賠償還錢。

一審駁回原告之訴，判母親免還。公司提起上訴，二審由台灣高等法院審理，二審日前駁回上訴，仍判母親免還，還可上訴。

二審指出，公司未能舉證證明此帳戶為借名登記，母親領走帳戶內的1464萬餘元，不構成侵害公司財產，因此仍判母親免還。

台灣高等法院 民事訴訟 偽造文書

延伸閱讀

推翻4年前判例 愛阿華州高等法院：墮胎非基本權利

嫌隔壁全聯吵求償10萬 法官駁回：未達不能忍受程度

英國批准將亞桑傑引渡美國 維基解密矢言上訴

偷拍欲證女同事出牆 法官蔡政佑遭撤職提上訴被打臉

相關新聞

法律快譯通／冷氣裝雨遮上罕見挨告 判拆+賠10萬還被法官數落

位在竹北市的一處豪宅大樓，九樓某戶裝了四台分離式冷氣，其中兩部室外機裝在雨遮上，被社區管委會一狀告上法院，住戶認為，雨遮算是自己專有部分，為何不能裝冷氣，批評其他住戶也這樣裝，為何只告他，若依規定安裝，室外機會被油煙弄壞，法官在判決書中數落被告，同房型有20多戶，只有你有這些意見，判決九樓戶敗訴，要把違規安裝的室外機拆除，繳10萬元給管委會。

高雄3線1督察巧遇車禍 一方肇逃...他「支援」基層破案

高雄市警局三線一星駐區督察郭富忠日前到鼓山分局內惟派出所督勤時，在鼓山三路與華安路口巧遇車禍，撞見陳姓機車騎士肇逃，郭等...

全黑環境之下 手機能揪針孔

科技進步，針孔設備也日新月異，高雄偷拍事件嫌犯針孔採WIiFi分享，有電源隨時能遠端遙控盜錄，就像現在常見的數位攝影機，...

摩鐵針孔案 檢憂入情色網

高雄市一家汽車旅館遭裝針孔偷拍，嫌犯黃姓吊車司機至少在三間房裝針孔四個月，受害超過百人，引起恐慌；據了解，黃的手機只找到...

住摩鐵被偷拍 可向業者求償

六年前全台掀起高檔摩鐵風後，發生多起偷拍勒索事件，台中曾有徵信業者勾結警察持偷拍影像勒索當事人，廿多人受害，人心惶惶；最...

一次交通違規收2張紅單 高雄女PO網酸「大家來找碴」

高雄市一名女子日前駕車行經高楠公路時，因直行車占用轉彎車道，遭警方拍照舉發，但女子事後卻接獲2張不同時間的罰單，質疑政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。