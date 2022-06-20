高雄3線1督察巧遇車禍 一方肇逃...他「支援」基層破案

高雄市警局三線一星駐區督察郭富忠日前到鼓山分局內惟派出所督勤時，在鼓山三路與華安路口巧遇車禍，撞見陳姓機車騎士肇逃，郭等員警到場後，提供行車紀錄器「支援」辦案，案發約2小時後，就逮到陳男，還查出他是通緝犯。

陳姓機車騎士17日深夜10時許，行經鼓山三路與華安路口附近時，與另名機車女騎士發生擦撞，兩人雙雙倒地受傷，當時正結束督勤工作，離開內惟派出所的郭富忠，目睹車禍過程，主動將車輛停靠路邊，下車了解兩人傷勢。

陳男發現郭富忠身穿警察制服，且胸前還有3線1星的階級胸章，擔心通緝身分曝光，竟趁郭轉身回車上時，跳上機車油門一催就跑。

郭富忠轉眼看到肇事一方逃逸，隨即通報轄區警分局，等到員警到場後，提供車上行車記錄器畫面，警局高層「支援」基層員警辦案。

內惟所警員陳君慈根據郭畫面中的車牌，迅速調閱周邊監視器畫面，掌握車主住址，隨即由其他同事趕到車主地址，逮捕陳男。