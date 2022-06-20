聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄3線1督察巧遇車禍 一方肇逃...他「支援」基層破案
高雄市警局三線一星駐區督察郭富忠日前到鼓山分局內惟派出所督勤時，在鼓山三路與華安路口巧遇車禍，撞見陳姓機車騎士肇逃，郭等員警到場後，提供行車紀錄器「支援」辦案，案發約2小時後，就逮到陳男，還查出他是通緝犯。
陳姓機車騎士17日深夜10時許，行經鼓山三路與華安路口附近時，與另名機車女騎士發生擦撞，兩人雙雙倒地受傷，當時正結束督勤工作，離開內惟派出所的郭富忠，目睹車禍過程，主動將車輛停靠路邊，下車了解兩人傷勢。
陳男發現郭富忠身穿警察制服，且胸前還有3線1星的階級胸章，擔心通緝身分曝光，竟趁郭轉身回車上時，跳上機車油門一催就跑。
郭富忠轉眼看到肇事一方逃逸，隨即通報轄區警分局，等到員警到場後，提供車上行車記錄器畫面，警局高層「支援」基層員警辦案。
內惟所警員陳君慈根據郭畫面中的車牌，迅速調閱周邊監視器畫面，掌握車主住址，隨即由其他同事趕到車主地址，逮捕陳男。
警方指出，肇事機車的車主，將機車借給陳姓友人，沒想到陳男騎別人機車外出，發生車禍還肇事逃逸，躲回家中；後來陳經員警查詢身分，發現他5天前因「毀損債權」，被澎湖地檢署通緝。警方偵詢後，將陳解送歸案，並依肇逃函送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言