買凶開車狠撞表弟詐保 雲林婦提保外就醫遭駁回
雲林63歲林姓女子欠債，為表弟投保高額保險，再買凶開車狠撞表弟意圖詐領理賠，造成表弟癱瘓。一審被判9年刑期，林女日前以身體狀況不佳等申請保外就醫遭台南高分院駁回。
雲林縣警局斗六警分局偵查隊小隊長林瑞南今天接受中央社記者訪問表示，此為2年前案件，當時從車禍現場無煞車痕判斷是故意的，深入追查發現曾任農會理事的林女涉案。
他指出，林女陸續為車禍傷者、她的表弟何姓男子買了約新台幣3000萬元高額保險，再買通彭姓、陳姓男子開車將何男撞成癱瘓，意圖詐領保險金。
林瑞南說，林女在農會任職過，對保險業務熟悉，她的丈夫、小叔過世都領了一筆不少的理賠金，她因生活揮霍，對外積欠數百萬元債務，所以鋌而走險。
他指出，林女一審被判9年刑期並遭羈押禁見，日前以身體狀況不佳、願意出面籌錢賠償何男等理由，申請保外就醫，但被台南高分院駁回。全案二審中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言