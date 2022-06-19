買凶開車狠撞表弟詐保 雲林婦提保外就醫遭駁回

雲林63歲林姓女子欠債，為表弟投保高額保險，再買凶開車狠撞表弟意圖詐領理賠，造成表弟癱瘓。一審被判9年刑期，林女日前以身體狀況不佳等申請保外就醫遭台南高分院駁回。

雲林縣警局斗六警分局偵查隊小隊長林瑞南今天接受中央社記者訪問表示，此為2年前案件，當時從車禍現場無煞車痕判斷是故意的，深入追查發現曾任農會理事的林女涉案。

他指出，林女陸續為車禍傷者、她的表弟何姓男子買了約新台幣3000萬元高額保險，再買通彭姓、陳姓男子開車將何男撞成癱瘓，意圖詐領保險金。

林瑞南說，林女在農會任職過，對保險業務熟悉，她的丈夫、小叔過世都領了一筆不少的理賠金，她因生活揮霍，對外積欠數百萬元債務，所以鋌而走險。

他指出，林女一審被判9年刑期並遭羈押禁見，日前以身體狀況不佳、願意出面籌錢賠償何男等理由，申請保外就醫，但被台南高分院駁回。全案二審中。