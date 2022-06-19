女駕駛突變換車道男子氣炸 持鐵鎚要攔人判刑3月

李姓男子去年5月駕車行經彰化市台74甲線中彰快速道時，另一名張姓女駕駛突從外側車道切入內側車道，李男因此差點撞上張女的車，而心生不滿一路緊追下快速道，並持鐵鎚要攔下張女，張女嚇得闖紅燈加速逃離，事後報警舉發李男，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪，將李男判刑3月，得易科罰金9萬元。

判決書指出，李男去年5月20日下午3時開車行經台74甲線中彰快速道時，張女駕車突從外側車道切進內側車道，李男差點撞上張女的車，而心生不滿。

張女說，那天她從北部開車到南部要接小孩，要下74線快速道時，李男的車突靠近，並搖下車窗罵她，還一路追她，從下快速道追到花壇鄉灣福路口，超車到她前面，一直要擋她，後來在紅綠燈前，還拿著鐵鎚下車，她覺得很可怕，嚇到闖紅燈逃離。

不過李男說，他拿鐵鎚下車是要理論，因不知車上有幾個人，拿鐵鎚是為了防身，不過對方不到3秒都開車跑了。