80噸火麻仁扣3年發還無藥性 業者聲請國賠千萬遭駁回

彰化縣黃姓業者在2018年前進口80噸的「火麻仁」欲以藥材販售，但進口後因火麻仁與一般大麻種子外觀無異，海關委請農改場檢驗，驗出有1％、6％發芽率，檢方聲請沒收後，調查局抽驗無發芽能力，業者聲請發還訴訟3年才如願，業者認因查扣時間長，導致火麻仁失去藥性，聲請國賠1002萬元，二審認定，基隆關與農改場無違法，駁回訴請。

判決指出，彰化縣黃姓業者在2018年3月22日，向深圳市綠益康實業有限公司定購，一批經輻射照射、不具發芽活性的火麻仁，總計8萬餘公斤（約80公噸），同年3月29日託運來台到關。經基隆關採樣送農改場檢驗，分別於同年4月12日檢出1%發芽率，同年5月31日檢出6%發芽率，經基隆關認定屬違禁物，同年5月2日予以扣押。

該批火麻仁送調查局採樣檢定後，認定外觀雖然與大麻種子一致，但無發芽能力，彰化地檢察署檢察官、黃姓業者分別向彰化地院聲請宣告沒收、發還扣押物，彰化地院更三審駁回彰檢聲請，將查扣的火麻仁發還給業者。

不過業者認為，火麻仁經查扣3年後，恐已失去藥用功能，無法出售，而基隆關、農改場的疏失，造成他1002萬元損失，因此聲請國賠。

不過一審認定，農改場是由基隆關委託檢驗，並將鑑定結果提供給委託機關參考，委託機關有自為裁量之泉，鑑定的鑑定，並無行使公權力可言，所以農改場無違法執行職務，另外，基隆關根據農改場的發芽率的報告，依權責發現有「犯罪嫌疑」的狀況，即依法移送檢調調查，也非終局判斷，執行職務行為，也沒有違法，駁回黃訴請。