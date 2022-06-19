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桃園醫院護理師擅為病患注射鎮定劑、開藥 被判緩刑

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

衛福部桃園醫院護理師林姓女子，值大夜班時2度違法以醫師名義為病患開藥、注射鎮定劑，又因自己罹病，為隱瞞病情，又3度為自己開藥，犯後坦承是貪圖方便；法院認為她非法從事醫療行為，但原因尚屬可憫，依違反醫師法判她有期徒刑9月，緩刑2年。可上訴。

檢方調查，林姓女子1999年起擔任部立桃園醫院護理師，2012年10月1日凌晨值大夜班時，私自登入醫療系統後，以醫師名義，為病房患者開立120毫升的咳嗽糖漿，但同事並未看見醫師進入護理站，才發現她私開藥物。

林女同年11月值大夜班時又犯案，當時值班6C病房內一名身心患者因躁動無法入眠，她便走到6A病房翻找工作車藥盒，拿走鎮定劑一支，未經醫師同意便為患者注射。該針劑經醫師鑑定，可能導致患者消化功能變差。

林女之後於2018年間診斷出適應障礙症，心情時有憂鬱，便在2020年5月至7月間，三度偽造醫師醫囑、處方箋等文書，私自到批價櫃台領安眠藥物。

林女到案坦承全部犯行，稱自己值夜班時貪圖方便，未經醫師許可實施醫療行為；為自己開藥，則是擔心自身病況曝光後，同事若關心自己服藥，反造成壓力。

桃園地院認為，林女未取得合法醫師資格，亦未經醫師指示，便擅自為病患及自身開立藥物，非法從事醫療行為，更冒用醫師身分登入醫療作業系統，偽造醫囑及處方簽，致醫療體系所為之診療公信力受有損害，實應非難。

法院審酌，考量林犯後坦承不諱，擅自開藥、注射等都是基於減輕患者疼痛立意，為自己開藥則是因病鋌而走險，尚屬可憫，再考量她是家中唯一經濟來源，需扶養丈夫與小孩，依違反醫師法判有期徒刑9月，緩刑2年，期間須參加法治教育2場。可上訴。

部立桃園醫院護理師，多次以醫師名義違法開藥，還替病患注射鎮定劑，法院依違反醫師法判她有期徒刑9月，緩刑2年。圖／報系資料照
部立桃園醫院護理師，多次以醫師名義違法開藥，還替病患注射鎮定劑，法院依違反醫師法判她有期徒刑9月，緩刑2年。圖／報系資料照

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