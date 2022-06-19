嫌隔壁全聯吵求償10萬 法官駁回：未達不能忍受程度

彰化縣張姓女子住處與全聯超市僅隔一牆，她指控全聯的冷氣、冷凍設備噪音，讓人難忍，求償10萬元，但全聯反駁說，兩側商家、人車多，環保局檢測也未超標。一、二審都認為無法判斷是超市或是其他住戶的聲音，也未達一般人不能忍受程度，駁回張女聲請，全案確定。

判決指出，張姓女子住在彰化縣員林市南昌路，與全聯超市僅有一牆之隔。張女指控該全聯分店擺放的冷凍冷藏設備、以及屋頂設置的空調散熱機器，「日夜不停運轉」產生的噪音嚴重影響她的生活品質，造成她睡眠品質、心理健康不佳，嚴重精神痛苦，請求全聯賠償精神慰撫金10萬元。

不過該全聯分店指出，全台各分店的設備都是一樣的，沒有使用特殊設備，另外該分店的營業場所位於南昌路，兩側店家、住戶多，屬於第三類噪音管制區，而張女多次向環保局檢舉後，有環保人員到場檢測，不論是日間、晚間、夜間的噪音，都低於法規規定，沒有超越一般人所能忍受。

法官認為，張女有提供錄音光碟，雖然可以持續聽到嗡嗡聲響，但無法認定發出的時間、地點，而要到現場勘驗狀況，張女卻又拒絕，無法認定張女提供光碟噪音來自於全聯，或是其他住戶。另外該分店兩側店家、人車眾多，環保局也無法排除干擾音源，無從認定有超越一般人社會生活所能忍受的噪音，駁回張女訴請。