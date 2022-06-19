2醉漢相約談判各帶甩棍、菜刀 法官都判罰5千

王姓男子因與張姓男子酒後發生口角，2人相約至台南市東區崇明路、林森路口談判，王攜帶甩棍1支，張攜帶菜刀1把，警方到場查獲後依違反社會秩序維護法，移送台南地院台南簡易法庭審理。法官認為，2人攜帶具殺傷力器械到場，實已對他人安全及社會安寧秩序產生危害，依違反社維法，各裁罰5000元，案可抗告。

裁定書說，王姓男子攜帶甩棍1支，張姓男子攜帶菜刀1把，於今年5月8日清晨3點多，相約在台南市東區崇明路、林森路口談判，警方到場查獲後，依違反社會秩序維護法移送台南地方法院台南簡易法庭審理。

王自承因與張酒後口角，相約談判，因此攜帶甩棍1支到場；張自承因與王於許姓友人住處飲酒後遭王毆打，2人相約輸贏，他就持林姓友人家中菜刀前往赴約。

法官認為，2人分別攜帶甩棍、菜刀行為有何正當理由存在，2人所為違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，無正當理由攜帶具有殺傷力器械行為。

法官審酌2人因相約談判而攜帶上開甩棍、菜刀會面，應可預見如談判不成，恐將發生衝突，其攜帶具殺傷力器械到場，實已對他人安全及社會安寧秩序產生危害，考量違反義務動機、程度、攜帶器械所具殺傷力等一切情狀，各處罰5千元。

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