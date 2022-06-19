影／台中男騎士拒酒測落跑 遭警大外割壓制送辦

虞姓男昨天涉嫌酒駕騎機車，因見警閃避，引起台中警四分局春社所警員注意，攔下欲酒測，但他消極不配合還推開警員逃逸，被警追上後以「大外割」壓制在地，仍不安分，待支援警到達，掙扎抵抗致2警受傷。

第四警分局春社所警員黃昱翔昨天下午5時許，執勤交通稽查、守望勤務，在南屯區嶺東路、建功路發現虞姓男子（41歲）騎機車見警有閃避動作，經攔查實施酒測，虞男多次消極不配合吹氣，最後還徒手將警員推開後，轉頭開溜。

警員追上後，以「大外割」將虞摔倒在地，虞二度想起身，警員認為虞還想逃跑，將虞推倒在地，等候支援警力到場。

經支援的春社所副所長鄭博元、警員李鴻毅、邱鋒宗到場後，欲將虞逮回，未料虞仍徒手抗拒，過程中造成兩名警員手腳輕微擦挫傷，警方使用防護型噴霧制止，上銬逮回。

經酒測，虞的酒精濃度為每公升0.81毫克，警詢後依公共危險、妨害公務罪嫌送辦，另外兩名受傷警員，經前往烏日林新醫院驗傷後，已無大礙，分局也派員前往慰問兩名受傷警員。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康