台中工人騎機車先後撞2機車肇逃 落網還狡辯「沒注意」

台中市林姓工人在15日騎機車行經北區時，在路口右轉時，撞傷騎機車直行的八旬老翁，接著不到一分鐘，又追撞另輛機車，但都當作沒事駛離，警方事隔一日後逮到他，他還辯稱沒注意到有碰撞，警方依肇事逃逸、過失傷害等罪嫌，函送法辦。

據查，林姓男子（35歲）在工地上班，15日上午8時許，騎機車行經北區健行路、中清路時欲右轉，撞上八旬邱姓老翁騎乘的機車，邱翁摔倒在地，頭部受傷送醫，林未理會，繼續往中清路行駛，未料行駛約一分多鐘後，再撞上前方盧姓男子（26歲）駕駛的機車，但幸好僅造成車損，事後邱、盧向警方報案。

警方調閱監視器發現，兩件肇事逃逸案件的涉案駕駛，都是同一人，警方在事隔一天後，趁林男前往工地上班前抓人，林男辯稱，不知有與人發生車禍，「沒注意到」，全案警詢後，依肇事逃逸、過失傷害等罪，函送台中地檢署偵辦。

第二警分局表示，發生交通事故僅有車損的話，初步處理5步驟為放置故障標誌、拍攝全景與標線、拍攝碰撞點與車損部位、盡速將車移至安全地點、拍攝與移車時注意安全，接著再報警。若有傷亡，應暫時保留現場，立即報警處理，但必須在車輛前後適當位置放置警告標識，以免阻礙交通及再次發生事故。