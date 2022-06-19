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高雄這派出所攻勢機巡奏效 日逮2通緝犯、3酒駕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市內惟地區位處柴山腳下，住宅多屬舊部落，隨道路、綠廊帶及輕軌通車外來居民增多，鼓山警分局內惟派出所所長周信宏鑑於轄區型態改變，加上所內員警年輕化，強化機車巡邏攻勢盤查，結果勤務奏效，一日查獲2名通緝犯和3名酒駕男。

鼓山警分局內惟所長周信宏強化轄區治安勤務，16日凌晨起，深夜帶班4小時快打勤務，採攻勢巡邏，盤查可疑人車的執勤作為。凌晨0時50分許，警方在九如四路700巷盤查闖紅燈的黃姓男子（26歲），發現黃男酒駕，酒測值達每公升0.70毫克。

當天中午12時58分許，警方在鼓山三路盤查可疑的李姓男子（23歲），發現李男前一天被高雄地檢署發布毀損通緝；緊接著副所長張政宏及巡佐魏志文分別帶班，於線上巡邏盤查，在轄區查獲騎單車的洪姓男子（51歲），身上有酒味，酒測值達每公升0.86毫克，以及騎電動自行車的連姓男子（45歲）酒駕，但連男拒測，依法開罰18萬。

警員沈明佑、許字緯接續於晚間8時許，查獲郭姓男子（27歲）是竊盜通緝犯，一天下來，勤務奏效，共查獲2名通緝犯，以及3名酒駕男。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市鼓山警分局內惟派出所攻勢機巡奏效，一日逮獲2名通緝犯和3名酒駕男；圖為警方對酒駕男子酒測情形。記者石秀華／翻攝
高雄市鼓山警分局內惟派出所攻勢機巡奏效，一日逮獲2名通緝犯和3名酒駕男；圖為警方對酒駕男子酒測情形。記者石秀華／翻攝

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