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被長按喇叭回敬緊急煞停 辯「免被冤枉肇逃」仍判罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子去年初開車行經西屯區時，因不讓在左側車道的轎車雙白線超車，往前超過，引來對方不滿，長鳴喇叭，黃不甘示弱，明知綠燈卻突然在路口煞停，對方以行車記錄器檢舉，黃遭罰1.8萬元、吊照3月，黃以「怕被冤枉肇逃」辯駁，二審不採信，判罰確定。

判決指出，黃姓男子在去年1月14日下午4時許，開車行經西屯區青海路、河南路時，當時有一輛轎車（下稱該車）行駛在內側車道，黃在外側車道，該車行經路口前，在雙白線右靠，欲插入黃正在行駛的車道，黃不讓該車違規超車，往前行駛，引來該車駕駛長按喇叭。

黃男被對方按喇叭後，疑心生不滿，在路口突然煞車，接著黃將頭伸出窗外，與該車駕駛理論，後來對方以行車記錄器影像，檢舉黃在路口緊急煞車的行為，第六警分局依法告發，黃遭台中市交通事件裁決處開罰1.8萬元，吊照3個月。

黃男不服向法院聲請撤單，黃辯稱，當時是檢舉的駕駛要在雙白線超車不成，對他長時間按鳴喇叭，他擔心與檢舉人的車輛碰撞，為了避免被冤枉肇事逃逸，所做出的必要行車反應，如果檢舉人沒有長按喇叭，他就不會緊急煞車。

不過一審法官勘驗行車記錄器影片後，確認黃在路口的確有緊急煞車的行為，且當時黃行向是綠燈，前方沒有任何突發路況，需要黃緊急煞車，認為處分沒有違誤，判罰。黃上訴台中高等行政法院，法官仍維持一審認定，全案判罰確定。

台中市黃姓男子在去年間與人有行車糾紛，遭對方以行車記錄器影片檢舉，台中高等行政法院判罰確定。圖／本報資料照
台中市黃姓男子在去年間與人有行車糾紛，遭對方以行車記錄器影片檢舉，台中高等行政法院判罰確定。圖／本報資料照

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