如何避免家族傳承時面臨遺產繼承爭訟？ 律師建議六種處理遺囑的方法不可不慎

李永然律師

近年來「家族傳承」的問題日益受企業家的重視，在台灣不乏企業家往生後，發生繼承人因為遺產繼承的爭訟，也有些子女於繼承後，在不到十年的光景就把家產敗光。現代企業家看到這些案例，當然不希望這種事會發生在自己往生之後；因而紛紛請教律師、會計師以進行「家族傳承」的規劃。

進行「家族傳承」的工具，如：成立閉鎖性股份有限公司、訂定「家族憲章」、成立「家族信託」、設立公益信託、財團法人等慈善事業……或預立「遺囑」（註1）；所以「遺囑」已成為家族傳承規劃的工具之一。如：經營之神王永慶的遺孀「王月蘭」女士生前立有「密封遺囑」、長榮集團張榮發生前也立有「遺囑」……等等。

在台灣不乏企業家往生後，發生繼承人因為遺產繼承的爭訟。 示意圖／ingimage

目前國人對於生前預立「遺囑」的觀念已經愈來愈能接受；想運用遺囑者不要誤以為拿張「紙」，自己親自書寫就可以，因為遺囑是「法律行為」，受《民法》繼承編相關規定規範，且是「要式行為」，必須具備「法定方式」（《民法》第1190條～第1195條）；倘違反法定方式，則遺囑構成「無效」（《民法》第73條）；因而筆者建議最好找「有經驗的專業律師」協助為宜。

不過筆者在本文中，並不想去探討各種遺囑（自書、代筆、公證、口授、密封）（《民法》第1189條）的訂定方式，而是想藉本文讓讀者了解遺囑如何決定其內容。

筆者執業已四十餘年，在執行律師業務為不少當事人做過遺囑相關的法律諮詢，也協助不少當事人訂立遺囑。遺囑內容相當重要，筆者謹做些例舉。

一、被繼承人可以於遺囑中表示具有喪失繼承權事由的「特定繼承人」不得繼承

按繼承人如有《民法》第1145條第1項所列五款事由之一者，喪失繼承權。例如：《民法》第1145條第1項第5款規定：對於被繼承人有重大的虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者，喪失其繼承權。所以，如果繼承人於被繼承人生前對被繼承人有「重大虐待或侮辱」，被繼承人可檢附「相關證據」，並於「遺囑」內聲明該繼承人喪失繼承權。

二、被繼承人可以於遺囑內訂下「遺產的分割方法」或委託他人代為定出遺產的分割方法

（《民法》第1165條第1項）

被繼承人死亡時，遺產在分割前由各繼承人公同共有全部遺產（《民法》第1151條）。實務上，常有繼承人為遺產分割，無法成立「協議分割」，進而鬧進法院，訴請法院「裁判分割」（註2），當然繼承人間也因「訴訟」而更增添嫌隙；為了避免這種憾事，則不妨於「遺囑」內自行先安排好「遺產的分割方法」，或委託「他人」代為訂定，例如：委託「專業律師或會計師」代為訂定。

（本文出自《長照安養醫療法律手冊》，未經同意禁止轉載。)

三、被繼承人可以於遺囑內交代禁止遺產的分割

有些被繼承人於生前，對自己所創立的事業及家產，希望繼承自己的配偶及直系血親卑親屬或其他繼承人，不要分割遺產，並和睦相處，攜手合作；此時即可於遺囑內交代不得分割遺產，不過該禁止的效力，以「十年」為限；如交代「永遠不得分割」，則該禁止分割的效力也只能在「十年」內有其效力。

四、被繼承人可以於遺囑內「認領」其非婚生子女

有些企業家因身懷巨款，有時會在自己配偶以外，在外面有紅粉知己，但又因「懼內」或不願傷配偶的心，而隱匿「非婚生子女」，但自己總認為應該要讓「非婚生子女」能與自己成立法律上的「父子關係」，此時可以於「遺囑」內做成「認領」（註3）的表示。

五、被繼承人可以於遺囑對於「法定繼承人」以外的第三人為遺贈

被繼承人在自己一生中，除了自己的「法定繼承人」外，也有些人是自己所喜愛或有恩於己的人，被繼承人希望身後遺產可以讓非繼承人取得部分，此時可以於遺囑內為「遺贈」，對於遺贈尚應有以下三點認識：

(一)可以對該「遺贈」附上「停止條件」（《民法》第99條）；此時需條件成就，遺贈才會發生效力。

(二)可以將遺產中的房子、土地供「受遺贈人」使用；例如：甲立遺矚，為讓「小三」可以住在自己的房子，也可以於遺囑內交代（《民法》第1204條）（註4）。

(三)遺贈物因第三人侵權行為致滅失，受遺贈人仍可以該可對第三人的損害賠償請求權，做為「受遺贈標的物」（《民法》第1203條）。

六、被繼承人可以於遺囑內指定「遺囑執行人」或委託他人指定

立有遺囑時，當立遺囑人死亡，將涉及遺囑的執行；此時須有「遺囑執行人」，被繼承人可以於遺囑內指定遺囑執行人或委託他人代為指定，此由《民法》第1209條第1項：「遺囑人得以遺囑指定遺囑執行人或委託他人指定」的規定即明。假設A立遺囑交代由其法律顧問李律師代為定遺囑執行人，A一旦死亡，李律師即受A先前委託，李律師應即依《民法》第1209條第2項指定遺囑執行人，並於指定後通知各繼承人。

關於遺囑執行人，筆者再提醒以下三點：

(一)指定遺囑執行人不限於指定一人，可以指定數人，可就該數人列出「順位」或數人共同執行。

(二)遺囑執行人有「數人」共同執行時，執行職務以「過半數」決行；但「遺囑另有意思表示，則依從遺囑人的意思（《民法》第1217條）。

(三)如果立遺囑人未指定或委託他人指定遺囑執行人，且無法由「親屬會議」選定時，可以由「利害關係人」如：繼承人，聲請「法院」指定（《民法》第1211條）。

礙於篇幅為限，本文謹先就上述事項介紹，相信讀者應了解遺囑可以處理的內容相當地多，所以當然是「家族傳承」的重要工具之一。筆者提醒運用遺囑時，可以請「律師」或「律師與會計師」共同協助，俾助於完善周詳規劃預立遺囑。

（本文摘錄出自《長照安養醫療法律手冊》，作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。)

註1：李永然律師等著：家族傳承規劃與遺產繼承法律手冊，頁3，民國110年10月，永然法律基金會出版。

註2：戴炎輝、戴車雄、戴瑀如合著：繼承法，頁135，2010年2月修訂版，自刊本。

註3：《民法》第1065條第1項規定，非婚生子女經生父認領者，視為婚生子女。經其生父撫育者，視為認領。