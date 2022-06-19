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德國僑圈爆權勢性騷 受害人集體提告

高雄房仲男喝一夜還酒駕 撞斷路燈桿車毀人傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名從事房仲的王姓男子昨晚和友人在酒吧飲酒，喝至今凌晨4時，竟酒駕上路，因不勝酒力，車子失控撞斷路燈桿，卡在樹叢，車頭全毀、安全氣囊爆開，造成王男腿部挫傷，警方到場，發現王男有濃厚酒味，酒測值高達每公升0.82毫克，當場將他上銬逮捕。

警方調查，從事房仲業的王姓男子（34歲）昨深夜11時許，和友人相約在青年路的酒吧飲酒，一行人喝到今天凌晨4時離開，王男竟獨自駕駛福斯小客車返回鳳山住處。

王男駕車行經新興區民生和民權路口時，因受酒精影響，視線模糊，導致車子失控，衝撞行道樹後將整支路燈桿撞斷，車子衝至樹叢才停下，因撞擊力道大，王男駕駛座的安全氣囊爆開，造成王男腿部擦挫傷。

警方獲報到場，因路燈桿橫躺在路中央，一度無法通行，立即通知養工處人員到場處理，警方調查事發過程，聞到王男身上散發濃厚酒味，先對他施以酒測，結果酒測值高達每公升0.82毫克。

王男聲稱和友人在酒吧喝了一些威士忌，結束後，欲駕車返回鳳山住處，記不清事故如何發生，警方當場將他上銬逮捕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄王姓房仲酒後駕車不勝酒力，撞斷路燈桿，車頭全毀，人受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄王姓房仲酒後駕車不勝酒力，撞斷路燈桿，車頭全毀，人受輕傷。記者石秀華／翻攝
因撞擊力道大，王男座車車頭全毀，駕駛座的安全氣囊爆開。記者石秀華／翻攝
因撞擊力道大，王男座車車頭全毀，駕駛座的安全氣囊爆開。記者石秀華／翻攝
王男酒駕上路，將路燈桿整支撞斷，車子卡在樹叢。記者石秀華／翻攝
王男酒駕上路，將路燈桿整支撞斷，車子卡在樹叢。記者石秀華／翻攝
王男因酒駕超標，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。記者石秀華／翻攝
王男因酒駕超標，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。記者石秀華／翻攝

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