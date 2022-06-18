快訊

林智堅選桃園 前綠委酸黨中央：以前罵韓國瑜…現在做同樣的事

國寶殞落 全台僅存文面林智妹走過百年人生病逝花蓮

車門一開衝撞員警 殺人未遂嫌犯新北地院前脫逃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就差2公尺 桃警解送殺人未遂嫌犯遭脫逃

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

新北一名陳姓男子因案被新北地院通緝桃園警方15日在桃園區大有路找到人，立即上銬逮捕並由2名員警一前一後押解歸案，怎料車開到新北地院刑庭大樓門口，陳男見車門一開就衝撞員警脫逃，未能立即追回，目前仍在查緝中。

據了解，陳男因涉殺人未遂案被新北地檢署起訴，因多次開庭未到，所以被新北地院通緝。

桃園警方15日巡邏見桃園區大有路有聚眾情形，上前盤查身分，查出陳男身分，隨即逮捕移送，但就在警車抵達新北地院刑庭大樓門口、距離解送完成只差2公尺距離時，陳嫌下車時突然衝撞押解員警，戴著手銬奔逃，員警雖在後追趕，但因為身副裝備未能攔下。

桃園分局表示，目前立即調派警力至該通緝犯可能藏匿處所搜查，全力追緝中。

警方也表示，對於發生人犯脫逃事件，除全力動員警力務求短期將該通緝犯緝捕歸案外，並將依法追究員警相關疏失責任；另將本案列為案例教育，精進相關戒護人犯措施。

新北一名陳姓男子因案被新北地院通緝，桃園警方15日在桃園區大有路找到人，立即上銬逮捕並由2名員警一前一後押解歸案，怎料車開到新北地院刑庭大樓門口，陳男見車門一開就衝撞員警脫逃，未能立即追回，目前仍在查緝中。情境示意圖。圖／Ingimage
新北一名陳姓男子因案被新北地院通緝，桃園警方15日在桃園區大有路找到人，立即上銬逮捕並由2名員警一前一後押解歸案，怎料車開到新北地院刑庭大樓門口，陳男見車門一開就衝撞員警脫逃，未能立即追回，目前仍在查緝中。情境示意圖。圖／Ingimage

新北 桃園 通緝

延伸閱讀

開保時捷跑車搶銀行 搬出老母求具保 法官不准

新北地院政風室科員上班發政治文 廉政署決定最終懲處

獨／張善政競選總部地點曝光 相中桃園區精華地段

南港展覽館旁瘋狂開12槍追殺 3男涉殺人未遂等罪被起訴

相關新聞

就差2公尺 桃警解送殺人未遂嫌犯遭脫逃

新北一名陳姓男子因案被新北地院通緝，桃園警方15日在桃園區大有路找到人，立即上銬逮捕並由2名員警一前一後押解歸案，怎料車...

地院政風科員上班推文 司法院申誡2次廉政署退回重議

新北地院政風室陳姓科員於公務時間上網PTT發文，司法院政風處近日處申誡2次，廉政署今指出，已退回重議，要求再釐清有無耽誤...

狂開違停遭調職 中警再開整路罰單還嗆民「討卡爹賽」

台中警員施嘉承因取締騎樓違停太多、告發所長貪汙，5月中旬遭調至海線大甲警分局；昨天他更在臉書表示，共開了30多張違規停車...

假詢問法院傳票探路 三重男持刀闖民宅強盜判7年2月

江男去年底闖入新北市一處出租民宅行竊遭屋主當場撞見，竟持刀脅迫並捆綁，得手多張金融卡並盜領11萬元，三重警方循線隔天在桃...

兩度在公寓住處開瓦斯輕生 台南男獲救後吃官司

潘姓男子過的不如意，購買桶裝瓦斯返回公寓大樓，去年8、9月間兩度鬆開瓦斯桶，意圖輕生，幸經保全聞到瓦斯味並報警處理，及時...

無業男到廟行竊躲床底下因喘息聲露餡 還辯「來拜拜」

高雄48歲無業楊姓男子為六龜區慣竊，平時靠偷竊維生，日前才潛入自助餐店偷取5000元硬幣遭警函送，豈料，時隔兩天楊男再犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。