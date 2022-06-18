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就差2公尺 桃警解送殺人未遂嫌犯遭脫逃
新北一名陳姓男子因案被新北地院通緝，桃園警方15日在桃園區大有路找到人，立即上銬逮捕並由2名員警一前一後押解歸案，怎料車開到新北地院刑庭大樓門口，陳男見車門一開就衝撞員警脫逃，未能立即追回，目前仍在查緝中。
據了解，陳男因涉殺人未遂案被新北地檢署起訴，因多次開庭未到，所以被新北地院通緝。
桃園警方15日巡邏見桃園區大有路有聚眾情形，上前盤查身分，查出陳男身分，隨即逮捕移送，但就在警車抵達新北地院刑庭大樓門口、距離解送完成只差2公尺距離時，陳嫌下車時突然衝撞押解員警，戴著手銬奔逃，員警雖在後追趕，但因為身副裝備未能攔下。
桃園分局表示，目前立即調派警力至該通緝犯可能藏匿處所搜查，全力追緝中。
警方也表示，對於發生人犯脫逃事件，除全力動員警力務求短期將該通緝犯緝捕歸案外，並將依法追究員警相關疏失責任；另將本案列為案例教育，精進相關戒護人犯措施。
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