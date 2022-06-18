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地院政風科員上班推文 司法院申誡2次廉政署退回重議
新北地院政風室陳姓科員於公務時間上網PTT發文，司法院政風處近日處申誡2次，廉政署今指出，已退回重議，要求再釐清有無耽誤公務、廢弛職務等疏失，從重議處，以維官箴。
全案緣於台北市議員徐巧芯揭露，網友發現有公務員在上班時間藉網路帳號「bryant780417」發文2478則，該公務員是地方法院政風室科員，司法院政風處查出陳姓科員去年4月至今於上班時間透過個人手機發文2000餘則，部分有政治性、情緒性內容，6月16日考績會決議懲處陳員申誡2次。
廉政署指出，該案6月17日陳報廉政署後，認為應再釐清陳員上班期間上網推文2000餘則，有無耽誤公務、廢弛職務等嚴重疏失情事，已退回重議，要求從重議處，以維官箴。
廉政署強調，廉政署除要求徹查、嚴懲，已指示各政風機構，重申政風人員職責，嚴禁利用上班時間從事非關公務行為，應恪遵公務員服務法、公務人員行政中立法及廉政人員守則等相關規定，各相關政風主管也應善盡督導責任，嚴格要求上班期間不得從事非公務行為。
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