快訊

印尼羽賽／化解對手5賽末點 戴資穎退陳雨菲晉冠軍賽

台鐵又出狀況！最美區間車窗戶遭異物砸中、龜裂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地院政風科員上班推文 司法院申誡2次廉政署退回重議

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

新北地院政風室陳姓科員於公務時間上網PTT發文，司法院政風處近日處申誡2次，廉政署今指出，已退回重議，要求再釐清有無耽誤公務、廢弛職務等疏失，從重議處，以維官箴。

全案緣於台北市議員徐巧芯揭露，網友發現有公務員在上班時間藉網路帳號「bryant780417」發文2478則，該公務員是地方法院政風室科員，司法院政風處查出陳姓科員去年4月至今於上班時間透過個人手機發文2000餘則，部分有政治性、情緒性內容，6月16日考績會決議懲處陳員申誡2次。

廉政署指出，該案6月17日陳報廉政署後，認為應再釐清陳員上班期間上網推文2000餘則，有無耽誤公務、廢弛職務等嚴重疏失情事，已退回重議，要求從重議處，以維官箴。

廉政署強調，廉政署除要求徹查、嚴懲，已指示各政風機構，重申政風人員職責，嚴禁利用上班時間從事非關公務行為，應恪遵公務員服務法、公務人員行政中立法及廉政人員守則等相關規定，各相關政風主管也應善盡督導責任，嚴格要求上班期間不得從事非公務行為。

台北市議員爆料新北地院政風室陳姓科員上班到PTT發政治文，司法院政風處決議記他申誡2次。圖／聯合報系資料照片
台北市議員爆料新北地院政風室陳姓科員上班到PTT發政治文，司法院政風處決議記他申誡2次。圖／聯合報系資料照片

司法院 公務員 PTT 徐巧芯

延伸閱讀

【重磅快評】政風人員成政府打手 卻無視機關廉政弊端

新北地院政風室科員上班發政治文 廉政署決定最終懲處

政風科員上班狂發「吃屎柯粉、他媽嘴臭」 申誡2次

徐巧芯揪1帳號上班推文 法院科員懲戒申誡2次

相關新聞

地院政風科員上班推文 司法院申誡2次廉政署退回重議

新北地院政風室陳姓科員於公務時間上網PTT發文，司法院政風處近日處申誡2次，廉政署今指出，已退回重議，要求再釐清有無耽誤...

狂開違停遭調職 中警再開整路罰單還嗆民「討卡爹賽」

台中警員施嘉承因取締騎樓違停太多、告發所長貪汙，5月中旬遭調至海線大甲警分局；昨天他更在臉書表示，共開了30多張違規停車...

假詢問法院傳票探路 三重男持刀闖民宅強盜判7年2月

江男去年底闖入新北市一處出租民宅行竊遭屋主當場撞見，竟持刀脅迫並捆綁，得手多張金融卡並盜領11萬元，三重警方循線隔天在桃...

兩度在公寓住處開瓦斯輕生 台南男獲救後吃官司

潘姓男子過的不如意，購買桶裝瓦斯返回公寓大樓，去年8、9月間兩度鬆開瓦斯桶，意圖輕生，幸經保全聞到瓦斯味並報警處理，及時...

無業男到廟行竊躲床底下因喘息聲露餡 還辯「來拜拜」

高雄48歲無業楊姓男子為六龜區慣竊，平時靠偷竊維生，日前才潛入自助餐店偷取5000元硬幣遭警函送，豈料，時隔兩天楊男再犯...

岳父指控女婿騙婚傳宗接代 連女兒身後勞保給付都領走

吳姓女子婚後發現枕邊人是同志且有愛滋病，但為傳宗接代，去年1月人工受孕懷上龍鳳胎，同年6月卻罹癌過世，家屬指控吳男騙婚，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。