存款餘額不足反暴怒 男持三秒膠破壞3銀行提款機遭通緝逮捕
台北市文山區沈姓男子，去年7月間，要提款時竟因存款餘額不足，無法領錢，一時憤恨就拿三秒膠，陸續破壞三家銀行的ATM提款機卡片槽，警方發現他涉嫌毀損通知到案，但沈男始終不理會，遭台北地檢署發布通緝，文山一警分局警員，日前循線將他逮捕到案。
警方指出，去年七月，沈嫌兩度以三秒膠破壞銀行ATM提款機卡片槽，以致卡槽遭三秒膠封住無法插入卡片。
銀行檢具相關事證到木新派出所提告，警方擴大調閱案發周邊監視器影像，發現沈姓男子涉有重嫌，警方調查，發現沈嫌在七月初，就在其他銀行操作提款機，因餘額不足提領失敗，拿三秒膠要破壞提款機卡片槽，行員發現當場制止，因犯案手法相似，警方深入偵辦，鎖定他涉嫌。
警方通知沈嫌到案說明，但他拒不到案，遭北檢通緝，日前警方查緝到案。
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