狂開違停遭調職 中警再開整路罰單還嗆民「討卡爹賽」

台中警員施嘉承因取締騎樓違停太多、告發所長貪汙，5月中旬遭調至海線大甲警分局；昨天他更在臉書表示，共開了30多張違規停車罰單，遭民眾質疑，他拿出違停照片反駁，甚至說有些人真的是「討卡爹賽(台語頭殼裝屎)；大甲警分局表示，希望民眾勿違停，如有異議可提出申訴，警員勤餘經營臉書，為個人自由，但上班時間不得如此。

台中市警員施嘉承5月中旬與時代力量黨團指控，遭第五警分局以大量告發騎樓違停、告發水湳所長詐領大型勤務獎金有關，自水湳所被調至大甲警分局大安所，是「懲罰性調職」。當時第五警分局回應，施員用錯誤報表，經查當日所長依規定請領獎金，並無不法，也送檢方調查，以昭公信。

被調至大安所的施員，昨天於轄區又一口氣開出30多張違停罰單。施在自己經營的臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」中指出，開了30多張罰單，被民眾打到分駐所想申訴，拿出那位民眾違停的照片，值班警員「頓時就明白我為什麼會開單了」。

施還在臉書上質疑民眾，「你停成這樣我都想去監理站陳情，請他們吊銷你的駕照了，你還有臉打電話來分駐所質疑我？」接著說到，有些人真的是「討卡爹賽」，請他們爸媽安裝好他們的邏輯，再放出來好嗎？