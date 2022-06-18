狂開違停遭調職 中警再開整路罰單還嗆民「討卡爹賽」
台中警員施嘉承因取締騎樓違停太多、告發所長貪汙，5月中旬遭調至海線大甲警分局；昨天他更在臉書表示，共開了30多張違規停車罰單，遭民眾質疑，他拿出違停照片反駁，甚至說有些人真的是「討卡爹賽(台語頭殼裝屎)；大甲警分局表示，希望民眾勿違停，如有異議可提出申訴，警員勤餘經營臉書，為個人自由，但上班時間不得如此。
台中市警員施嘉承5月中旬與時代力量黨團指控，遭第五警分局以大量告發騎樓違停、告發水湳所長詐領大型勤務獎金有關，自水湳所被調至大甲警分局大安所，是「懲罰性調職」。當時第五警分局回應，施員用錯誤報表，經查當日所長依規定請領獎金，並無不法，也送檢方調查，以昭公信。
被調至大安所的施員，昨天於轄區又一口氣開出30多張違停罰單。施在自己經營的臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」中指出，開了30多張罰單，被民眾打到分駐所想申訴，拿出那位民眾違停的照片，值班警員「頓時就明白我為什麼會開單了」。
施還在臉書上質疑民眾，「你停成這樣我都想去監理站陳情，請他們吊銷你的駕照了，你還有臉打電話來分駐所質疑我？」接著說到，有些人真的是「討卡爹賽」，請他們爸媽安裝好他們的邏輯，再放出來好嗎？
對此，大甲警分局表示，施員若是於休假、非值勤時間經營臉書，為個人自由，但不能在上班時間經營；至於一天30多張違停罰單「開一整條路」，大甲警方呼籲民眾，不要違規停車，若對罰單有疑義，可以提申訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言