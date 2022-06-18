假詢問法院傳票探路 三重男持刀闖民宅強盜判7年2月

江男去年底闖入新北市一處出租民宅行竊遭屋主當場撞見，竟持刀脅迫並捆綁，得手多張金融卡並盜領11萬元，三重警方循線隔天在桃園逮捕到案，新北地檢署今年1月中依加重強盜罪嫌起訴，新北地院日前依攜帶兇器毀越窗戶及安全設備侵入住宅強盜罪，判刑7年2月，可上訴。

判決指出，慣竊江姓男子（55歲）去年12月中，到新北市三重區正義北路一處出租民宅一樓，佯裝是前任房客，向現任房客周男以「我是之前住在這的房客，我有法院傳票寄到這邊，不知道你有沒有收到？」為藉口，乘機探視屋內房客生活作息。

去年12月21日凌晨1時許，江男再度前往連按數聲門鈴未見有人應門，凌晨3時許，從屋後破壞一樓氣窗偷偷潛入行竊，卻碰到周姓房客聞聲起床察看。

周男突見有外人闖入，大聲一喊「你是誰？要幹嘛？」江隨手抓起廚房內西瓜刀脅迫，用膠帶綑綁周男雙手及封口，毛巾遮眼並用皮帶綁腳，還以電線綑綁身體。

江搜刮得手手機一支和現金2300元，還持刀恐嚇逼周交出與其妻子二人的銀行金融卡共7張並逼問密碼，隨即轉往台北市松山區復興北路的銀行，分6次共提領11萬元，再搭乘計程車逃逸。

周男自行掙脫綑綁後於當天下午3時報案，三重警方調閱監視器循線追查，22日下午2時許，越區在桃園市龍潭區中正路逮捕江到案，起獲剩餘4萬元贓款，和遭搶的金融卡、手機一支、悠遊卡4張、全聯福利卡1張等贓物。