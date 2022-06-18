兩度在公寓住處開瓦斯輕生 台南男獲救後吃官司

潘姓男子過的不如意，購買桶裝瓦斯返回公寓大樓，去年8、9月間兩度鬆開瓦斯桶，意圖輕生，幸經保全聞到瓦斯味並報警處理，及時救回寶貴生命，但也因此吃上官司，台南地院認他犯漏逸氣體罪共兩罪，各處4月徒刑，應執行6月徒刑，可上訴。

檢警調查，潘男意圖輕生，竟分別於去年8月28日下午7時、9月10日上午9時30分許，在居住公寓2樓住處內，打開住處內桶裝瓦斯，使瓦斯氣體漏逸在外並瀰漫屋內，足以生爆炸或引起火災的公共危險。後經大樓保全聞到瓦斯味，並報警處理。

潘男在偵查中坦承不諱，與公寓主委證述情節相符，並有桶裝瓦斯購買明細、現場蒐證照及救護紀錄等佐證，台南地院認事證明確。

台南地院審酌，潘男為成年人，因事不如己、意欲輕生，竟選擇在公寓集合住宅內漏逸瓦斯，倘若有火苗將引起氣爆且蔓延火勢，恐造成嚴重的生命、身體、財產損失，對公共安全具一定程度的危險性，所為不可取。惟考量被告犯後坦承犯行，及其素行、犯罪動機、目的及手段等一切情狀，依法量刑。

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