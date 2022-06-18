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無業男到廟行竊躲床底下因喘息聲露餡 還辯「來拜拜」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄48歲無業楊姓男子為六龜區慣竊，平時靠偷竊維生，日前才潛入自助餐店偷取5000元硬幣遭警函送，豈料，時隔兩天楊男再犯，潛入六龜區一家宮廟行竊，被廟方人員發現，隨即將人反鎖屋內並報警逮人；警詢後，將楊男依照竊盜罪移送，檢方複訊後，向地院聲請羈押獲准。

6月15日中午12時許，楊男潛入六龜區光明巷內一間宮廟內搜刮財物，發現廟方人員在場，便躲進廟公的床鋪底下。廟方人員清潔時，竟聽到床底發出細微的喘息聲，彎腰查看，才發現楊男滿頭大汗，捲曲四肢躲在床底。公廟人員嚇得，立即將房門反鎖並報警。

雖然被楊男趁隙逃逸，隨後警方在廟旁廁所內逮人；他當時否認犯行，還辯稱，「只是來廟裡拜拜」。

警方為尋回贓物，到楊男住處查獲毒品殘渣袋，及1台電視機、1台濃霧用機具等贓物，才令他百口莫辯。

據了解，楊男無業，平時靠偷竊維生，有毒品、竊盜等前科，曾侵入民宅偷走屋主的平安符吊飾，及自助餐店偷取5000元硬幣。

這次到宮廟行竊，遭警移送，因楊男多次行竊被逮，又連續犯案，檢方複訊後，向地院聲請羈押獲准。

高雄48歲無業楊姓男子為六龜區慣竊，平時靠偷竊維生，日前潛入六龜區一家宮廟行竊遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄48歲無業楊姓男子為六龜區慣竊，平時靠偷竊維生，日前潛入六龜區一家宮廟行竊遭逮。記者陳弘逸／翻攝

六龜 偷竊 毒品

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