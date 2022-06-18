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岳父指控女婿騙婚傳宗接代 連女兒身後勞保給付都領走

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓女子婚後發現枕邊人是同志且有愛滋病，但為傳宗接代，去年1月人工受孕懷上龍鳳胎，同年6月卻罹癌過世，家屬指控吳男騙婚，拋棄繼承後還領走死者130萬勞保給付及保險金而提告，但吳男否認。法官認吳男曾承諾用該款項照顧岳父母，判他須返還130萬。

吳男指出，他與女方是因眞心戀愛決定結婚，婚後也在雙方的共識下懷孕生子。他否認女方家人所主張隱瞞同性戀及罹患愛滋病，騙取女方與他結婚生子，更無女方家人所稱與男人通姦等情事。同時，吳男也否認，要把勞保給付等款項退還給岳父母，供養老用。

然而，吳女家人主張，吳女經相親認識男方，兩人2018年6月間結婚，婚後在公公、婆婆同住，婚後歷經半年，男方均以其心理創傷、心理障礙等藉口拒絕與吳女圓房。吳女偶然發現男方刻意藏匿藥袋，向醫院電詢，才知道它是治療愛滋病藥物。她詢問丈夫是否有愛滋病？是不是同性戀？丈夫矢口否認。

吳女轉而詢問大嫂，大嫂毫無驚訝之情只淡定回了「哦」一聲，所以懷疑大嫂早知內情。且丈夫經常隱匿或謊報其行蹤，也懷疑他與其他男人通姦。在公婆傳宗接代的壓力及為保留自家父母顏面，吳女勉強同意做人工受孕。

直至去年1月，吳女第4次人工受孕成功而懷孕龍鳳胎，未料，已懷孕4個月的她因咳嗽不止就醫，才發現罹癌末期，有感於自身命運乖舛才向家人及閨蜜聊天時和盤托出。

去年6月吳女過世，入殮當日，家人及閨蜜均在場，吳男跪著向岳父說「爸爸，對不起，我沒有照顧好XX，以後，我會代替XX來照顧您與媽媽」，他表示，那勞保下來的錢，扣掉XX的信貸、卡債及紓困貸款後，他會全部交給您們，供您們養老用。

事後，他向法院具狀拋棄繼承，又申領死者勞保及勞退給付共計117萬多元，且拒不依諾交付給其家人，不但拒絕清償死者所遺債務，更免除法律上清償責任。之後又申領死者保險金、退還保費共15萬多元。

台南地院審理時，相關證人作證，在入殮吳男曾經承諾要把剩下勞保錢給死者的父母，且提出相關對話記錄，指吳男確實說過。

台南地院認為，縱於吳女知悉丈夫為不同性傾向之後，心中所思所想，所苦所悲，這段婚姻旁人很難揣測，因此，家人主張吳男詐婚一事不成立。法官認吳男應分別付給付死者家人共計130萬多元，可上訴。

吳女家屬指控吳男騙婚，拋棄繼承後還領走死者130萬勞保給付及保險金而提告，但吳男否認。法官認吳男曾承諾用該款項照顧岳父母，判他須返還130萬。圖／本報資料照
吳女家屬指控吳男騙婚，拋棄繼承後還領走死者130萬勞保給付及保險金而提告，但吳男否認。法官認吳男曾承諾用該款項照顧岳父母，判他須返還130萬。圖／本報資料照

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