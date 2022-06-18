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「老師說」失控 女童遭20名同學壓傷頸椎 女外師判2月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市某補習班一名女外籍老師，去年上課讓學生玩「老師說」，導致20多名學生壓在9歲女童頸背長達16秒，致女童頸椎嚴重受傷。法官認為，外師疏於注意又未立即阻止，日前依過失傷害罪判刑2月，可易科罰金。

去年5月，補習班這名女外師，為教導學童學習身體部位的英語字彙而進行「老師說」（Teacher Says）的教學活動，她逕指示教室內學童觸摸女童的頭部，20多名學童蜂擁至女童旁觸摸其頭部，導致女童被壓在地面。

基隆地院法官審理認為，女外師到職前及在職中所接受的相關職業訓練，知悉應注意學童於課堂中安全維護，以防範學童在學習過程中所可能造成之意外事件發生，但她疏於注意，且見狀亦未立即介入阻止其他學童繼續觸摸及壓住女童。

女童因而受有頸椎挫傷疑似第二節骨折併第六七節纖維環損傷及頸部慢性肌腱炎、頸椎第五、六、七間盤突出症、外傷性無骨折脫位型脊髓損傷等傷害。

女外師向法官坦承任教前後曾接受職前訓練，當時為教導學童關於身體部位之英文字彙時，進行「老師說」教學活動，依其自行更改之教學方式指示教室內學童觸摸女童頭部。

女童母親曾不滿投訴，3月5日晚上到補習班接女兒回家時，女兒哭著喊頸、背非常痛，當時以為只是拉傷，隔天照頸椎X光察覺不對勁，前往補習班看監視器畫面，發現同學當時在學英文單字，女老師下指令請全班學生的手放女兒頭上。女兒重心不穩倒下去，20多名學生就壓在她的頸背長達16秒。

母親說，意外發生後，老師並未口頭阻止，也沒有要學生起來，才會導致女兒頸椎嚴重受傷，令人感覺氣憤。

教育處表示，該師為合法晉用人員，案發後請補習班將老師調離現職，進行「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」通報，進入司法調查。

後續經蒐證釐清後，若有損害兒少權益，除依兒童及少年福利與權益保障法處以罰鍰，並提報至補習班不適任人員認定委員會，認定該師是否構成應予解聘或解雇。

20學生壓女童16秒頸椎嚴重受傷，教英文失控女外師判2年。記者游明煌／翻攝
20學生壓女童16秒頸椎嚴重受傷，教英文失控女外師判2年。記者游明煌／翻攝

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