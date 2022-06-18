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水上鄉運廢建材到中埔鄉農地濫倒 警會同環保局查獲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣中埔警分局日前聯合環保局，在中埔鄉灣潭村1處農地查獲非法傾倒營建廢棄物，將林姓地主及受雇挖土機司機，依違反廢棄物清理法移送法辦，這是繼上周布袋警分局在61線攔查破獲載運營建廢棄物的第二件，警方聯合環保局加強稽查，防杜清淨家園遭汙染破壞。

警方調查，16日中午，義仁派出所員警獲報縣中埔鄉灣潭村1處農地，有人非法傾倒廢棄物，員警會同環保局人員到場稽查，發現該處周遭均堆置含石綿廢棄建材、廢棄地墊及廢棄浴缸等廢棄物。

在場林姓地主指稱，雇用陳姓工人駕駛小型挖土機挖魚池用來養蝦，但經查，林男未領有相關許可文件許可後，林男坦承堆置廢棄物從1月至2月，從嘉縣水上鄉住家載運至此堆放，未掩埋。

環保稽查人員現場開稽查紀錄，將2人依違反廢棄物清理法移送地檢署偵辦，警方說，非法傾倒廢棄物破壞環境，會危害人體健康，查獲依廢棄物清理法最重面臨5年以下刑責，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

布袋警分局員警10日凌晨，在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口，攔查4輛曳引車下交流道往布袋方向，發現載運大量夾雜磚塊廢棄建物。

嘉義縣警方聯合環保局在中埔鄉農地，查獲非法傾倒廢棄物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警方聯合環保局在中埔鄉農地，查獲非法傾倒廢棄物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警方聯合環保局在中埔鄉農地，查獲非法傾倒廢棄物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警方聯合環保局在中埔鄉農地，查獲非法傾倒廢棄物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警方聯合環保局在中埔鄉農地，查獲非法傾倒廢棄物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警方聯合環保局在中埔鄉農地，查獲非法傾倒廢棄物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警方聯合環保局在中埔鄉農地，查獲非法傾倒廢棄物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警方聯合環保局在中埔鄉農地，查獲非法傾倒廢棄物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警方聯合環保局在中埔鄉農地，查獲非法傾倒廢棄物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警方聯合環保局在中埔鄉農地，查獲非法傾倒廢棄物。記者魯永明／翻攝

廢棄物 中埔 農地

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