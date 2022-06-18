新北醉男嫌運將慢 持刀恐嚇劫車自己開 判刑7年8月

新北市莊姓男子去年在北市飲酒歡唱後，攔下林男計程車欲返回新莊區住處，因酒喝多，嫌林男車開太慢，一路爆粗口還朝林頭部揮拳，甚至掏出瑞士刀恐嚇，林懼怕趁停紅燈時逃出車外，莊男竟劫車一路開返回家。新北地院日前依攜帶兇器強盜罪，判刑7年8月，不能安全駕駛動力交通工具罪，判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，28歲莊姓男子於去年11月21日凌晨與朋友相約於台北市忠孝路與復興路口的一家連鎖KTV喝酒歡唱，至早上7時許，搖搖晃晃在路口攔搭一輛由林姓男子所駕駛計程車，準備返回新北市新莊區住處，莊男喝得全身酒氣，一上車就醉語指使林姓運將「開快一點，我要回去新莊」。

林男見莊男醉語不予理會，按著平常車速行駛，莊男見車速太慢，沿路飆罵穢語，直到車開至新莊區新北大道及思源路口，莊男怒飆「衝快點」「開快一點啦」還用手和頭狂敲後座車窗，莊男突來舉動讓駕駛林男覺得危險，趕緊趁路口紅燈時，將車臨停路邊並說「司機不能交通違規！」

這一句話反而讓莊男更加火大，當場爆氣揮拳朝林頭部擊去，隨後還掏出一把瑞士刀，架在林男脖子前，林男懼怕之際，連忙說「我真的很害怕啦」、「不要打我啦」、「你不要一直打我啦」，趁機趕緊打開車門衝出車外，並向路過民眾求助並報警。

莊男見司機逃下車，堂而皇之從後座鑽坐至駕駛座上，隨即踩下油門將車一路開回住處，新莊警方獲報以車追人，於案發45分鐘後，在新莊區新北大道四段某社區大樓外面發現遭劫計程車，並於社區內逮捕將正在睡覺的莊男，並查扣黑色折疊刀1把，帶返分局先施予酒測值每公升0.66毫克，莊男於警詢時，還裝傻辯稱「我當時真的醉了，什麼都不知道？」

新北地院日前依攜帶兇器強盜罪，判刑7年8月，不能安全駕駛動力交通工具罪，判刑5月，得易科罰金15萬元，另檢方起訴詐欺得利罪部分，法官考量莊男犯案時，身上還有現金約1萬5000元，且被害司機林男係因驚嚇過度逃下車，才來不及收取車資，這部分處分罪，仍可上訴。