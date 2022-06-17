跟蹤騷擾防制法上路兩周 苗縣受理3案
跟蹤騷擾防制法6月上路以來，苗栗縣警局已受理3件跟蹤騷擾案件，開出3張書面告誡書，並協助聲請2張保護令，其中兩案經被害人提告，依跟蹤騷擾防制法函送苗栗地檢署偵辦。
苗栗縣警局婦幼隊指出，跟蹤騷擾防制法6月1日起施行，只要出現監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等8類行為，並且反覆或持續違反其意願且與性或性別有關，讓當事人心生畏怖，就可能觸法，最重可處5年刑期。
警方指出，縣內受理的3件跟蹤騷擾案，其中A案的涉案男子暗戀住處附近一名女子，展開猛烈追求，長期到女子住家外守候並送禮，報案人拒絕仍遭對方不停騷擾，A男6月1日起連續多日至報案人住家外守候，此案屬典型「不當追求」跟騷案件，警方立即通知行為人到案，針對男子作為開立書面告誡約制，並依職權為被害人聲請保護令，經報案人提告，全案依跟蹤騷擾防制法函送檢方偵辦。
另一案B男常在市場遊蕩，情不自禁持手機拍攝女子背影，5月間就跟蹤尾隨被害人並拍攝背影，被害人發現遭不明人士持續跟蹤並遭偷拍，當下快步離開，6月7日B男見被害人在街上行走，一路尾隨伺機拍攝背影，被害人不堪騷擾報警，B男被警方循線查獲，經被害人提告，警方除依跟蹤騷擾防制法將B男函送檢方偵辦，並開立書面告誡約制，也將B男轉介衛政機關評估是否需病因性處遇治療。
C案男子不甘心與女友分手，長期傳送騷擾簡訊，6月13日在被害人住家外盯梢、大聲辱罵且不斷打電話騷擾，被害人報警，但因彼此認識，不想把事情鬧大，希望警方能勸C男不要再來糾纏，警方協助被害人聲請 民事家暴令，依跟蹤騷擾防制法開出書面告誡書，通知C男至派出所簽收、執行書面告誡警告約制。
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