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許藍方哽咽否認當小三和解無望 法院7月6日宣判結果

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

有「最美博士」稱號的許藍方被控和已婚康姓醫師外遇，鹹濕對話「今天一直濕濕」等曝光，許否認不倫，反指康長期騷擾、糾纏。康的劉姓妻子提告向許藍方求償300萬元，雙方調解破局，台北地方法院今言詞辯論終結，庭末訂7月6日宣判。

許藍方今身穿鵝黃色T恤、頭戴漁夫帽親自出庭，開庭結束後面對媒體詢問，她說「比較在意自己會不會很醜」，自己並沒有預期判決結果，開庭時她已依事實陳述，法官人也很好，並再度說明自己收入本來就沒有很充足，無法再負擔律師費才解除委任，沒有其他的原因。

另許藍方開庭前也受訪指出，近期因形象受損，代言也紛紛解約，戶頭僅存7000餘元，根本無法支付律師費，只能解除委任律師劉韋廷。許藍方一度哽咽地說，她目前說再多都沒幫助，還可能被外界誤解在傷害劉女，她另說劉女提損害賠償訴訟前，曾拿她和康的對話紀錄，要求她給付1000萬元，但她沒有答應。

許藍方也解釋，劉女提出的對話紀錄，是任何人都可以編輯、更改的「.txt」檔，質疑劉女手中檔案內容的正確性，另她仍否認侵害劉女配偶權，不過還是有意願和劉女協商和解。

據了解，許藍方和劉女訴訟前已多次調解，但因條件差距過大而未成立，法院5月18日開庭時也已要求雙方提供學、經歷、資力等基本資料，今天開庭言詞辯論終結，法官諭知7月6日宣判。

許藍方是台北醫學大學護理學博士，因常上節目暢談性愛話題而闖出知名度；她被媒體報導和醫師康鈞尉外遇，且雙方對話內容也外流，包括2人不僅互稱寶貝，許藍方還傳自己的裸身性感照給康。

周刊報導，許藍方向康說「今天一直濕濕，（衣服）是很方便扒開，但現在綁很緊」，還意有所指「愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛」，對話相當露骨。

許藍方事後二度發聲明否認外遇，且表示周刊報導不屬實，指出未與已婚男醫師有身體接觸、未介入他人家庭、刊出的LINE訊息並非事實全貌，並反控康透過各方式發訊息騷擾。

許藍方。圖／聯合報系資料照片
許藍方。圖／聯合報系資料照片
許藍方今到台北地方法院出庭，哽咽強調戶頭僅存7千元無法負擔律師費用，並否認自己是小三。記者林孟潔／攝影
許藍方今到台北地方法院出庭，哽咽強調戶頭僅存7千元無法負擔律師費用，並否認自己是小三。記者林孟潔／攝影
許藍方今到台北地方法院出庭，哽咽強調戶頭僅存7千元無法負擔律師費用，並否認自己是小三。記者林孟潔／攝影
許藍方今到台北地方法院出庭，哽咽強調戶頭僅存7千元無法負擔律師費用，並否認自己是小三。記者林孟潔／攝影

外遇 律師 醫師

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