醉漢持鐵棍「指揮交通」 坦承酒駕遭依公危現行犯逮捕

潘姓男子昨晚酒後騎乘機車外出，在台北市南港區研究院路一段上持鐵棒「指揮交通」，員警獲報介入後對潘男施以酒測，其酒測值達0.61毫克，坦承酒後騎車到場，當場被依公共危險罪現行犯逮捕送辦。

警方調查，32歲潘男昨晚6時在家中飲酒後，自行騎乘機車外出，行經研究院路一段時，因酒醉將機車停放路中間，持一支鐵棍對著往來的車輛「指揮交通」，民眾見狀報警處理，轄區南港派出所獲報派員到場，將潘男勸至路旁後發現，其身上散發酒氣，潘坦承是騎車到場，員警即對其施以酒測，潘男酒測值達0.61毫克，員警當場依公共危險罪現行犯逮捕潘男。

潘男供稱，他是酒醉後看往來車輛眾多，才想幫忙「指揮交通」，持鐵棍是為了自我保護，警詢後依法將其移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，酒駕是重大交通違規行為，除課處高額罰鍰，還併處吊扣（銷）駕駛執照，也可能觸犯公共危險罪；酒駕上路害人害己，民眾酒後切勿駕車，並注意宿醉上路問題，才能安全出門、平安回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康